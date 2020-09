(GLO)- Sáng 8-9, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ X đã tổ chức họp để rà soát lại nội dung, công tác chuẩn bị Đại hội. Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh, công tác chuẩn bị Đại hội đến nay cơ bản đã hoàn tất. Theo đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã hoàn thành công tác chuẩn bị từ trang trí đến chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện xong phóng sự truyền hình, chương trình giao lưu điển hình tiên tiến và cơ sở vật chất để truyền hình trực tiếp Đại hội. Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 các đại biểu dự để đảm bảo công tác phòng-chống dịch. Đồng thời, Công an tỉnh đã phân bổ lực lượng để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại Đại hội.

Bên lề Đại hội, Ban tổ chức giao Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm ảnh; Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Công Thương phối hợp tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP đạt chứng nhận năm 2019 phục vụ Đại hội.

Toàn cảnh cuộc họp Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X. Ảnh: Phan Lài

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức Đại hội đề nghị các đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp, rà soát, kiểm tra lại các nhiệm vụ đã được giao để Đại hội diễn ra trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

