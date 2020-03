Báo động tai nạn giao thông trong đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Trong 2 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, TNGT liên quan đến thanh-thiếu niên đồng bào dân tộc thiểu số tăng đột biến.

TAI NẠN GIAO THÔNG TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GIA TĂNG

Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2020 tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2019. Toàn tỉnh đã xảy ra 56 vụ TNGT, làm chết 35 người và 59 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2019 tăng 7,69% số vụ, 2,94% số người chết và 31,11% số người bị thương. Trong đó, số vụ TNGT rất nghiêm trọng tăng 200%. Qua phân tích số liệu cho thấy, TNGT liên quan đến xe mô tô tăng 42,31%, trên đường giao thông nông thôn tăng 57,14%. Đặc biệt, TNGT liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tăng cao với 26 vụ, 20 người chết và 24 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 44,44% số vụ, 150% số người chết và 33,33% số người bị thương. Trong đó, tai nạn chủ yếu liên quan đến thanh-thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đa phần các vụ TNGT đều xảy ra vào buổi tối. Ảnh: L.V.N

Đơn cử là vụ TNGT khiến 3 người tử vong trên quốc lộ 14 đoạn đi qua địa bàn xã Ia Blang (huyện Chư Sê) khi xe mô tô va chạm với xe khách giường nằm. Trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này, người điều khiển xe mô tô là Rah Lan Thuân (SN 2002, trú tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) đã vi phạm một loạt quy định của pháp luật như: điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, đi lấn sang làn đường của xe khách lưu thông ngược chiều. Đặc biệt hơn, qua xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định nồng độ cồn của Thuân là 84,2 mg/ml máu, vượt so với mức phạt tối đa về vi phạm nồng độ cồn.

Mới đây, ngày 26-2, trên quốc lộ 25 thuộc địa phận xã Ia Piar (huyện Phú Thiện) cũng xảy ra 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương. Nạn nhân điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn này là Ksor Minh (SN 2000, trú tại xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Trước đó, tối 18-2, Minh đã bị lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Phú Thiện phạt 18 triệu đồng về hành vi lạng lách đánh võng và vi phạm nồng độ cồn nhưng chưa nộp phạt.

CẦN QUYẾT LIỆT KIỀM CHẾ TNGT

Trao đổi với P.V về giải pháp kiềm chế TNGT trong thời gian tới, ông Lê Văn Hạnh-Phó Giám đốc phụ trách Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh-cho biết: Ban đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa TNGT trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Đặc biệt, các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Ia Grai, Đức Cơ, Phú Thiện… cần xây dựng kế hoạch, chuyên đề xử lý người điều khiển xe mô tô, gắn máy vi phạm. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như nồng độ cồn, tốc độ… trên các tuyến giao thông trọng điểm và cả đường giao thông nông thôn.

Một vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số xảy ra chiều 2-3 tại xã Hbông (huyện Chư Sê). Ảnh: L.V.N

Trong khi đó, Thiếu tá Nguyễn Thế Anh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Đak Đoa) thì cho hay: “Thời gian tới, ngoài tăng cường xử lý các hành vi vi phạm, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương, các chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động người dân về hậu quả TNGT. Chúng tôi sẽ sử dụng những vụ việc cụ thể đã xảy ra trên địa bàn huyện để giáo dục, nâng cao nhận thức của thanh-thiếu niên khi tham gia giao thông”.

Cũng đề cập đến biện pháp kiềm chế TNGT trên địa bàn, Đại úy Phùng Mạnh Thường-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Phú Thiện) chia sẻ: “70% số vụ TNGT trên địa bàn huyện trong 2 tháng đầu năm 2020 đều liên quan đến người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn và điều khiển xe lưu thông không đúng phần đường với tốc độ cao nên không kịp xử lý khi gặp sự cố. Do đó, đơn vị sẽ xử lý quyết liệt hơn nữa vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến đường để giảm thiểu TNGT trên địa bàn”.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 2 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn huyện Đak Đoa xảy ra 9 vụ TNGT, làm 2 người chết, 10 người bị thương (tăng 350% số vụ, không tăng số người chết, tăng 900% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019); huyện Chư Sê xảy ra 8 vụ TNGT, làm 10 người chết, 7 người bị thương (tăng 300% số vụ, 150% số người chết, 700% số người bị thương); huyện Đức Cơ xảy ra 4 vụ TNGT, làm 3 người chết và 5 người bị thương (tăng 300% số vụ, 300% số người chết và 400% số người bị thương).