Ông chủ sới bạc online "thủ" súng săn trong nhà

Ngày 3-3, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Vương (SN 1978, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) 3 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".



Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM đề nghị tòa án xử bị cáo từ 4-5 năm tù giam về tội danh trên.





Ông chủ sới bạc hầu tòa



Theo cáo trạng, chiều 13-4-2018, anh Hồ Việt Thắng đến xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP HCM) đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà trên internet. Đến tối, anh Thắng nợ tiền cá độ lên đến 50 triệu đồng. Vì vậy, anh Thắng cầu cứu người thân nhưng không được. Thấy thế, người trông coi nơi đánh bác gọi điện báo cáo việc anh Thắng không thể trả tiền thua bạc với ông chủ sới bạc là Huỳnh Thanh Vương. Lập tức, Vương đến nơi đòi nợ. Tức giận người chơi bạc không trả tiền nên Vương đánh vào mặt, dùng cây kim loại đánh vào lưng, vai anh Thắng. Chịu đòn đau, anh Thắng khai anh là con ông chủ trại hòm, gia đình không có tiền trả món nợ thua bạc. Liên lạc qua điện thoại với cha anh Thắng, Vương đe dọa sẽ tiếp tục đánh đập, hành hung nếu gia đình không chịu giúp anh Thắng trả 50 triệu đồng. Lo sợ đến tính mạng người nhà, gia đình nạn nhân lo đủ tiền và nhờ người quen biết Vương đứng ra dàn xếp. Khuya cùng ngày, Vương thả người về sau khi nhận đủ tiền từ gia đình nạn nhân.



Mấy ngày sau, gia đình anh Thắng trình báo vụ việc Vương uy hiếp đòi nợ với công an. Ngày 9-4-2019, cơ quan chức năng kiểm tra nơi ở của Vương, phát hiện trong nhà cất giấu một khẩu súng hơi và một hộp đạn chì có 46 viên đạn. Theo kết quả giám định, khẩu súng và đạn đó thuộc nhóm súng săn. Cây kim loại Vương dùng đánh người chơi bạc thuộc nhóm công cụ hỗ trợ. Đối với hành vi tàng trữ trái phép súng săn, đạn súng săn và công cụ hỗ trợ, cơ quan chức năng buộc Vương nộp phạt hành chính 3 triệu đồng.



Do nạn nhân từ chối giám định thương tích, không yêu cầu xử lý hình sự nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hành vi hành hung người khác của Vương.



Tại cơ quan điều tra, Vương khai nhận bản thân thuê nhà ở xã Đông Thạnh làm địa điểm tổ chức cá cược ăn tiền qua internet. Vương thuê hai người quản lý, trông coi sới bạc. Sau sự việc anh Thắng thiếu nợ, sới bạc ngừng hoạt động. Ngoài lời khai từ Vương và hai nhân viên, cơ quan chức năng không tìm ra chứng cứ, tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức cá cược qua internet. Do đó, cơ quan chức năng không đủ cơ sở cáo buộc các đối tượng tội danh "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc".



Trước vụ án này, Vương từng nhiều lần vào tù ra tội vì phạm tội "Tổ chức đánh bạc", "Cố ý gây thương tích".



Theo Di Lâm (NLĐO)