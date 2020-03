Gia Lai bắt giữ 7 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

(GLO)- Công an huyện Ia Grai vừa phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) kịp thời vào cuộc điều tra, làm rõ nhóm đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 27-1, Công an huyện Ia Grai nhận tin báo: Tại địa bàn xã Ia O có 2 nhóm thanh niên đi xe ô tô sử dụng dao, gậy thách thức đánh nhau. Công an huyện kịp thời cử một tổ công tác đến hiện trường ngăn chặn, xử lý vụ việc. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy. Tiến hành truy xét, tổ công tác phát hiện 1 xe ô tô loại bán tải đậu bên đường không có người trông coi nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 1 khẩu súng ngắn dạng côn quay, 2 băng đạn và 3 con dao. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo các lực lượng phối hợp điều tra vụ việc.

Súng quân dụng được các đối tượng cất giấu tại một vị trí sau lán trại.

Sau 6 ngày điều tra, xác minh, Công an đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, gồm: Trần Quốc Bảo (29 tuổi, đối tượng cầm đầu), Nguyễn Hữu Hảo (30 tuổi), Phan Công Vũ (40 tuổi), Lê Văn Quốc (31 tuổi), Nguyễn Trần Châu Tuấn (26 tuổi), A An Tiêm (23 tuổi, cùng trú tại TP. Kon Tum) và Lê Anh Tuấn (25 tuổi, trú tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ảnh: HỮU TRƯỜNG

Tang vật thu giữ trong vụ án gồm: 2 khẩu súng quân dụng (trong đó 1 khẩu AK, 1 khẩu AR15) được các đối tượng cất giấu tại một lán trại trong rừng thuộc thôn 1 (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) và 30 viên đạn, 1 súng côn được phát hiện thu giữ trước đó. Hiện cơ quan Công an tiếp tục phối hợp, điều tra nguồn gốc các loại súng; đồng thời làm rõ hành vi, động cơ tàng trữ súng của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.