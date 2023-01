Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri thị xã Ayun Pa

(GLO)- Sáng 6-1, tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai đơn vị thị xã Ayun Pa gồm các ông, bà: Trần Quốc Khánh-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị Ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Đặng Thị Thanh Vân-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã và đại biểu HĐND thị xã đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Buổi tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 9 điểm cầu tại hội trường 10-8 và 8 xã, phường.

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri thị xã Ayun Pa theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Vũ Chi

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND 2 cấp đã báo cáo đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ chín và kỳ họp thứ mười, kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khóa XII; kết quả kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã khóa XIII.

Trên tinh thần dân chủ, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, trong đó tập trung vào một số vấn đề: việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại phường Cheo Reo còn nhiều bất cập; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm trễ; người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, mưa bão chậm được hỗ trợ; cần quy hoạch, sắp xếp lại khu vực chợ thị xã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và tạo điều kiện để người dân buôn bán ngoài vỉa hè, lòng đường vào trong chợ buôn bán; vấn đề chỉnh trang đô thị như trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện đường chưa hợp lý; chưa có nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cho người dân, đặc biệt vào các ngày nghỉ, ngày lễ; những quy định mới của luật chăn nuôi trong khu vực đô thị gây nhiều khó khăn cho người dân; cần quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm tại địa phương; cần đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông tại các tổ dân phố; bố trí kinh phí đầu tư khu vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, trường mầm non tại phường Cheo Reo.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được đại biểu HĐND 2 cấp và đại diện các ban, ngành thị xã giải đáp thấu đáo.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh đánh giá: Đây là lần đầu tiên thị xã tổ chức tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tuyến nhưng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt với nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đây đều là những kiến nghị chính đáng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Vì vậy, ngay sau buổi tiếp xúc, các ban, ngành, UBND thị xã có trách nhiệm xem xét, giải quyết dứt điểm những kiến nghị này. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp trên, tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết tại kỳ họp tiếp theo.

VŨ CHI