Bị tố cáo cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản, bà Trần Uyên Phương khẳng định không liên quan tới Tân Hiệp Phát

Liên quan đến những lùm xùm của bà Trần Uyên Phương (SN 1981, HKTT 169, Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, Phó TGĐ Tập đoàn Tân Hiệp Phát) về chuyển nhượng bất động sản thời gian qua, trao đổi với Dân Việt, Văn phòng Luật sư Phan law Vietnam với tư cách là đơn vị bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Trần Uyên Phương, cho biết hiện nay bà Trần Phương Uyên chưa nhận được các thông tin, văn bản chính thức, chưa làm việc với cơ quan điều tra.



Đại diện của bà Trần Uyên Phương khẳng định sẽ hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra để sớm làm rõ sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên.



Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, nếu có tố cáo thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xác minh, làm rõ các thông tin để giải quyết đơn tố cáo.



Bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát.



Đó là điều hết sức bình thường và không thể suy diễn khi các cơ quan điều tra làm rõ thông tin về bà Trần Uyên Phương đồng nghĩa với việc bà Phương vi phạm pháp luật, đồng nghĩa với việc các tố cáo là đúng. Người tố cáo cũng phải chịu trách nhiệm nếu tố cáo sai.



Ngoài ra Luật sư đại diện pháp luật của bà Trần Uyên Phương cũng thông tin thêm, đối với nội dung tố cáo của các đương sự mà cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý xác minh, cho rằng việc "cho vay nặng lãi" và "chiếm đoạt tài sản" thông qua các hợp đồng giả cách, hiện nay phía bà Trần Uyên Phương cũng chỉ biết qua báo chí, không được biết chi tiết về nội dung đơn.



"Chúng tôi khẳng định các giao dịch của bà Trần Uyên Phương đều hợp pháp, các bên tham gia giao dịch có đủ năng lực hành vi nhân sự. Bên bán tự nguyện chuyển quyền tài sản sở hữu cho bên mua thông qua hợp đồng chuyển nhượng, nhận đủ tiền, chuyển giao tài sản thực tế cho bên mua thì không thể nói là bên mua chiếm đoạt tài sản", Luật sư đại diện pháp luật của bà Trần Uyên Phương cho hay.



Đồng thời, đại diện của bà Trần Uyên Phương thông tin thêm, toàn bộ sự việc nêu trên không liên quan đến tập đoàn Tân Hiệp Phát.



Liên quan đến vụ việc, trước đó bà Trần Uyên Phương bị một số doanh nhân doanh nghiệp tố cáo chuyên cho vay tiền, bắt người vay phải ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng tài sản giá trị gấp hàng chục lần số tiền cho vay, sau đó “biến giả thành thật”, chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, một doanh nhân tại Đồng Nai tố cáo khi vay 350 tỷ của Tân Hiệp Phát, bị ép ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty của mình. Sau đó Tân Hiệp Phát chiếm đoạt luôn Công ty này, mà thực chất là chiếm đoạt dự án bất động sản do Công ty này sở hữu có giá trị nhiều ngàn tỷ.



Một người khác là doanh nhân Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ KP3, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM), cũng có đơn tố bà Phương cho vay 35 tỷ, bắt ký hai hợp đồng giả cách, rồi chiếm đoạt hai khu đất trị giá gần 200 tỷ.



Sự việc hiên đang được các cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.





Theo PV (Dân Việt)