Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia: Khách hàng nhân đôi lợi ích

(GLO)- Từ năm 2014, Công ty Bảo Việt Gia Lai triển khai gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia. Hàng trăm lượt khách hàng trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả nước nói chung đang được hưởng lợi khi tham gia gói sản phẩm này.

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia là sản phẩm tích hợp cùng gói bảo hiểm liên kết đầu tư Bảo Việt nhân thọ để giúp khách hàng nhân đôi lợi ích. Với mức phí 1,2-10 triệu đồng/năm, khách hàng tham gia 5 chương trình bảo hiểm của gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia sẽ tiết kiệm, tích lũy được một số tiền, được cấp một thẻ bảo lãnh màu xanh để yên tâm trải nghiệm dịch vụ tại hơn 100 bệnh viện trên toàn quốc theo ký kết của Tập đoàn Bảo Việt khi đau ốm. Ngoài ra, khách hàng còn được chi trả bồi thường số tiền tối đa khoảng 1 tỷ đồng nếu không may bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động hay qua đời.

Đại diện Bảo Việt Gia Lai chi trả quyền lợi thương tật tai nạn cho khách hàng. Ảnh: T.D

Với những lợi ích thiết thực đó, gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia đã thu hút khá nhiều khách hàng tham gia. Đến nay đã có không ít khách hàng trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi. Điển hình là trường hợp của chị Đỗ Thị Chuyên (SN 1972, trú tại thôn Văn Yên, xã Ia Yok, huyện Ia Grai). Chị Chuyên tham gia gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia với mức phí 1,9 triệu đồng/năm. Trong năm 2019, vì lý do sức khỏe, chị phải nhập viện điều trị và được Bảo Việt Gia Lai chi trả 72 triệu đồng. Chị Chuyên chia sẻ: “Tôi tham gia gói bảo hiểm này từ năm 2017. Đến năm 2019, tôi bị bệnh, phải nằm viện điều trị rồi phẫu thuật tại 2 bệnh viện ở Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh. Khi tôi xuất viện thì Bảo Việt Gia Lai đã chi trả viện phí cho cả 2 bệnh viện. Chúng tôi rất thích gói bảo hiểm này vì được tự lựa chọn bệnh viện tốt nhất để điều trị và không cần phải đi làm thủ tục thanh quyết toán rườm rà. Hiện vợ chồng tôi đều tham gia gói bảo hiểm này”.

Anh Trần Văn Tưởng (SN 1969, trú thôn Út 2, xã Ia Bă, huyện Ia Grai) cũng cho hay: “Tôi tham gia gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia được mấy năm rồi. Năm 2019, tôi bị đau ốm suốt, khi nằm viện được Bảo Việt Gia Lai chi trả viện phí theo nội dung ký kết trong hợp đồng. Đợt nặng nhất là phải mổ cắt sỏi mật nên tôi chọn Bệnh viện Pháp-Việt (TP. Hồ Chí Minh). Phẫu thuật xong thì Bảo Việt Gia Lai thanh toán 32 triệu đồng tiền viện phí cho bệnh viện và trả thêm cho tôi hơn 4 triệu đồng. Gói bảo hiểm này rất thiết thực, tôi tính năm tới sẽ mua cho vợ, sau đó là con cái”.

Bà Lương Thị Giáo-Trưởng phòng Quản lý đại lý (Công ty Bảo Việt Gia Lai) cho hay: “Người dân muốn tham gia gói sản phẩm này có thể qua kênh bán chéo của tư vấn viên Bảo Việt nhân thọ hoặc liên hệ trực tiếp với đại lý của Công ty. Với gói bảo hiểm này, khách hàng khi nằm viện điều trị ốm đau, tai nạn hay qua đời đều được thanh toán tiền theo các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết. Khách hàng được quyền lựa chọn bệnh viện điều trị trong cả nước, kể cả bệnh viện tư nhân hoặc quốc tế. Nếu địa chỉ điều trị nằm trong danh sách các bệnh viện đã liên kết thì khách hàng không phải làm thủ tục xuất viện, chuyển viện; nếu nằm ngoài danh sách thì đưa hóa đơn, chứng từ về, chúng tôi thanh toán lại tiền. Bản chất của gói này là giống bảo hiểm y tế nhưng sẽ bù đắp được nhu cầu của khách hàng VIP”.

Nhận thấy lợi ích thiết thực của gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt An Gia nên lượng khách hàng tham gia ngày một tăng. “Năm 2014, khi triển khai gói sản phẩm này ở Gia Lai thì khách hàng tham gia chưa nhiều. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, lượng khách tăng mạnh. Doanh thu bán gói sản phẩm của năm 2019 tăng 130% so với năm 2018. Tính riêng tháng 1-2020, doanh thu của Công ty là hơn 500 triệu đồng”-bà Giáo thông tin.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Ánh-Giám đốc Công ty Bảo Việt Gia Lai-cho biết: “Tới đây, ngoài việc tiếp tục phát triển thị trường, chúng tôi sẽ làm việc với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nhằm liên kết thực hiện việc thanh toán viện phí để khách hàng tham gia gói sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được hưởng lợi nhiều nhất”.