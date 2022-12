Các đơn vị thăm, chúc mừng Giáng sinh  

(GLO)- Nhân dịp lễ Giáng sinh, chiều 23-12, Đoàn cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai do ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP. Pleiku.



Theo đó, Đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhà thờ Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư), nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn) và nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng).





Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Thánh Tâm, phường Phù Đổng, TP. Pleiku. Ảnh: Hồng Ngọc





Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã gửi những món quà cùng lời chúc mừng đến các vị linh mục, quản nhiệm các giáo xứ cùng các tu sĩ và bà con tín đồ theo đạo Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh 2022. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các Giáo xứ, bà con giáo dân đối với hoạt động nhân đạo trong thời gian qua, đặc biệt là phong trào hiến máu tình nguyện và mong muốn thời gian tới, bà con giáo dân nêu cao tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, sống "tốt đời đẹp đạo", cùng tham gia vào các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.



* Cũng nhân dịp lễ Giáng sinh, sáng 24-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã An Khê đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã (Tu viện Phao lô An Khê-Phường An Phú và Tu viện Phao Lô Chợ Đồn-Phường An Bình).





Đoàn công tác thăm, chúc mừng Tu viện Phao lô Chợ Đồn ở phường An Bình, thị xã An Khê. Ảnh: Minh Vy





Bà Trần Thị Khuyên-Chủ tịch Hội LHPN thị xã chúc mừng các Nữ tu đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy Hồng ân Thiên chúa. Đồng thời, động viên các Nữ tu trong thời gian tới tiếp tục cùng với chính quyền và tổ chức Hội thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đóng góp nhiều hơn nữa trong phong trào phụ nữ trên địa bàn thị xã.



Đây là hoạt ý nghĩa, thường niên thể hiện sự quan tâm, mối quan hệ gắn kết giữa các đơn vị với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.



HỒNG NGỌC - MINH VY