An Khê khen thường 30 tập thể, cá nhân "Dân vận khéo"

(GLO)- Chiều 2-11, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"



Từ đầu năm đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng ở thị xã An Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, quán triệt, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa nội dung phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tổ chức Đảng cấp trên; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh





Các ngành và chính quyền địa phương đã hướng dẫn, vận động Nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển trang trại, hợp tác xã, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Trong đó có một số mô hình nổi bật như: câu lạc bộ “Kết nối yêu thương” ở tổ 3 (phường Tây Sơn); trồng cây ăn quả, rau theo hướng hữu cơ ở phường An Bình; vận động Nhân dân mua bảo hiểm y tế tại Chi hội phụ nữ thôn An Xuân 2 (xã Xuân An)...



Cùng với đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tập trung xây dựng các mô hình hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, gồm: Tổ hợp tác nghề nghiệp chăn nuôi tại thôn 3 (xã Thành An); Tổ hợp tác chăn nuôi tại thôn Tú Thủy 2 (xã Tú An); Câu lạc bộ phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm từ 5 đến 10 triệu đồng tại làng Pốt (xã Song An)… Từ những hoạt động trên đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Đến nay, toàn thị xã chỉ còn 359 hộ nghèo, chiếm 2,04%.



Qua phong trào “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, người dân đã đóng góp hơn 154,4 triệu đồng, 731 ngày công và tự nguyện hiến 260 m2 đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn. Triển khai lắp bóng đèn điện thắp sáng 5 tuyến đường với tổng giá trị gần 60 triệu đồng.



Các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo; trong đó, tập trung công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; công tác giáo dục được chú trọng, toàn thị xã có 27/28 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 96,42%. Tuyên truyền người dân tham gia bảo hiện y tế đạt 91,5% (tăng 3,05% so với cùng kỳ năm 2021). Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; quan tâm, chăm lo kịp thời các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng xã hội.



Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thanh tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022. Ảnh: Ngọc Minh



Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh cũng xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả như: tổ liên gia an toàn phòng cháy-chữa cháy; khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đăng ký, phấn đấu đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tuổi trẻ giữ nước; thanh niên đi đầu cùng Cảnh sát Giao thông giữ trật tự an toàn giao thông… Các mô hình đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác “Dân vận khéo” năm 2022. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt tập trung vào Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp, nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân, qua đó tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Đồng thời, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng công tác tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tính sáng tạo của người dân, đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.



Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân có thanh tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.



NGỌC MINH