Gia Lai: Quyết liệt kéo giảm sâu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí

(GLO)- Ngày 22-10, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1611/UBND-NC về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ngày 21-10 trên địa bàn thị xã Ayun Pa và tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).





Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21-10, tại Km126+552 quốc lộ 25 thuộc tổ 5 (phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người bị thương. Nhận được tin, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng ban ATGT tỉnh gửi lời chia buồn, động viên, thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân.

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa) làm 3 người chết, 1 người bị thương. Ảnh Công an thị xã Ayun Pa



Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh, UBND và Ban ATGT thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện tập trung khắc phục hậu quả; thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn; tuyên truyền, vận động gia đình các nạn nhân thực hiện tang lễ tuân thủ triệt để các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo quy định.



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo tăng cường các hoạt động chuyên đề, cao điểm xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thanh-thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đua xe...



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo huy động lực lượng Công an và tổ tự quản ATGT cấp xã thiết lập trật tự ATGT tại địa bàn cơ sở, lập và triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm soát xe mô tô không đảm bảo an toàn kỹ thuật (xe không đèn chiếu sáng, tháo pô, xe độ chế cũ nát...), người lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông (chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe), quyết liệt kéo giảm sâu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí trên địa bàn; tập trung kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, thanh-thiếu niên, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quyết liệt kéo giảm sâu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí.



* Sáng ngày 22-10, Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường Trần Hưng Đạo (tổ 5, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) vào đêm 21-10.

Ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Thường trực Ban ATGT tỉnh động viên các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyễn Sang

Đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Gia Lai do ông Đoàn Hữu Dũng-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Thường trực Ban ATGT tỉnh; ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và các đồng chí thành viên Ban ATGT tỉnh. Về phía thị xã có bà Ksor H’Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thượng tá Vũ Văn Toản-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn là em Rcom Soáp (SN 1998), Rcom Luih (SN 1991, cùng trú tại tổ 9, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa). Đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình bị nạn 5 triệu đồng; Ban ATGT thị xã Ayun Pa hỗ trợ 5 triệu đồng.





KIỀU PHAN - NGUYỄN SANG