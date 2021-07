(GLO)- Ngày 16-7, thông tin từ Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết: Ông Nguyễn Thái Bình-Hiệu trưởng nhà trường đã ký quyết định thu hồi bằng Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị của ông Phạm Văn Tuấn-Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai).





Thông báo số 08-TB/UBKTHU, ngày 8-7-2021 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pa về việc học viên sử dụng văn bằng không hợp pháp đối với ông Phạm Văn Tuấn.

Lý do thu hồi là do ông Tuấn đã sử dụng văn bằng THPT không hợp pháp để tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 14, năm học 2008-2009 mở tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai và được cấp bằng tốt nghiệp. Trường Chính trị tỉnh Gia Lai yêu cầu ông Tuấn phải nộp lại bằng Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị, số hiệu bằng 120595 do Hiệu trưởng trường này cấp ngày 27-4-2009 trước ngày 15-8-2021.



Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, trước đó, qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pa phát hiện ông Phạm Văn Tuấn-Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Gu đã sử dụng bằng Tốt nghiệp THPT hệ bổ túc có số hiệu 488711 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cấp ngày 22-11-2006 không hợp lệ để đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị (khóa 14, năm học 2008-2009) và được Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cấp bằng tốt nghiệp nên đã có văn bản đề nghị xử lý đối với văn bằng đã cấp.



HOÀNH SƠN