Mạng xã hội Facebook đang xôn xao sự việc chỉ vì một bình luận trên mạng xã hội mà án mạng ngoài đời thật tại tỉnh Vĩnh Long.



Bình luận trên Facebook của Huyền, được cho là nguồn cơn của sự việc





Một người thì chết còn người khác vướng vòng lao lý, từ đời ảo thành đời thật quá mỏng manh cay đắng.



Mâu thuẫn chỉ từ bình luận trên mạng



Sau cái chết của nạn nhân, các Facebooker chia sẻ chóng mặt đoạn hội thoại được cho là nguồn cơn gây ra vụ án mạng kinh hoàng làm một người chết, người bị thương tại xã Ngãi Tứ (H.Tam Bình, Vĩnh Long). Theo đoạn hội thoại trên sự việc bắt đầu từ tài khoản Ngọc Huyền Huyền (tên thật là Võ Thị Ngọc Huyền (20 tuổi) đăng video dài 19 giây từ TikTok qua Facebook mình. Tài khoản Châu Hoàng Xuân Tiên (20 tuổi) vào đối đáp với một cư dân mạng để cuối cùng Huyền trả lời Tiên rằng: “Không thân cho lắm. Mà ý kiến gì không bạn”.



Lời qua tiếng lại thì Nguyễn Hải Âu (26 tuổi, ngụ cùng địa chỉ trên) là bạn trai của Huyền và Phạm Quốc Tuấn là em trai của Phạm Văn Tỷ (30 tuổi, bạn trai của Tiên, ngụ ấp Bình Ninh, xã Ngãi Tứ) xảy ra mâu thuẫn khi cả hai người đàn ông đều ra sức bênh Huyền và Tiên. Từ mâu thuẫn nhỏ, các tài khoản bình luận nội dung kêu nhau ăn chất bẩn, chửi nhau, khiêu khích và hẹn gặp “giải quyết”. Trong chuỗi hội thoại có đến hơn 50 bình luận. “Sự việc những tưởng chỉ là “trận đấu comment (bình luận) của các anh hùng bàn phím, ai ngờ lại xảy ra án mạng ngoài đời, thật là đau lòng”, một cư dân mạng bình luận.



Bên cạnh chuỗi hội thoại trên, cư dân mạng còn bình luận khuyên bảo nhau hay chế giễu nhau cả hai đều nên bình tĩnh nhưng kết cục thì quá tàn khốc.



Đến án mạng đau lòng



Chiều 18.1, trao đổi với Thanh Niên, đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết sức khỏe nghi phạm vụ án mạng trên là Nguyễn Hải Âu đã ổn. Âu đang được canh gác trong bệnh viện. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.



Trước đó, hai bên sau trận đấu khẩu bằng bình luận trên mạng đã hẹn nhau tại ấp Bình Ninh (xã Ngãi Tứ) và xảy ra vụ xô xát kinh hoàng, làm 1 người chết và 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong là Phạm Văn Tỷ, còn nghi phạm Nguyễn Hải Âu bị thương nặng. Vụ xô xát trên khiến nhiều cư dân mạng ở Vĩnh Long bàng hoàng, trước khi ra tay với Tỷ thì cả Âu và nạn nhân đã có xô xát kịch liệt. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khi đó Võ Thị Ngọc Huyền (ngụ ấp Bình Ninh) và Âu có mặt tại bàn bida. Tại đây, Huyền nhắn tin hẹn Phạm Quốc Tuấn (21 tuổi, ngụ ấp Bình Quý) và Châu Hoàng Xuân Tiên ra gặp mặt vì các bình luận trong bài viết Facebook của Huyền. Tiên rủ Tỷ và bạn gái Tỷ đi theo.



Khi 2 nhóm gặp nhau ở bàn bida, giữa Tiên và Huyền xảy ra cự cãi, xô xát. Tiên dùng nón bảo hiểm ném về phía Huyền nhưng không trúng. Huyền dùng gậy bida đánh Tiên nhưng được can ngăn. Tiếp đó, giữa Âu và Tỷ xảy ra cự cãi và đánh nhau. Âu dùng dao đâm Tỷ một nhát chí mạng khiến Tỷ tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Âu bị nhiều vết thương, được đưa vào bệnh viện điều trị. Sau đó Âu gọi điện thoại trình báo cơ quan công an. Nhiều cư dân mạng lắc đầu ngao ngắn, chỉ vì “anh hùng bàn phím” mà một án mạng đau lòng đã xảy ra.

