Nam thanh niên ngủ nhờ qua đêm bất ngờ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đang điều tra, xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 13-11, có 2 thanh niên không quen biết xin vào nằm nhờ nhà anh Đức Nh. (trú tại xã Ngọc Hồi) vì đang trong tình trạng say rượu.



Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 1 thanh niên đi về trước, còn lại 1 thanh niên ở lại nằm ngủ, vào khoảng 8 giờ ngày 14-11, anh Đức Nh. phát hiện thanh niên đang nằm ở nhà mình đã tử vong.



Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thanh Trì đã khẩn trương tiến hành điều tra vụ việc. Xác định đặc điểm nhận dạng của nạn nhân như sau: Nam giới (khoảng 30 tuổi), cao khoảng 1 m 65, trên mu bàn tay trái (giữa ngón cái và ngón trỏ) có hình xăm hai ngôi sao. Mặc áo nỉ dài tay màu đen, ngực áo có hình logo hãng Adidas, mặc quần nỉ dài màu đen có chữ Adidas



Ai biết danh tính và người thân của nạn nhân xin thông báo cho Công an huyện Thanh Trì (ông Vũ Thanh Bình, Đội Điều tra Tổng hợp - SĐT: 0948102871) hoặc trang facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc.

Theo Ngô Nhung (NLĐO)