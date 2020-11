Chư Pưh: Một thanh niên tử vong do rớt xuống giếng

(GLO)- Ông Huỳnh Thái Nghiêm-Chủ tịch UBND xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) cho biết, một thanh niên trên địa bàn vừa tử vong do rớt xuống giếng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, khoảng 6 giờ ngày 17-11-2020, anh Kpuih Phun (SN 1992, trú tại thôn Luh Yố) bỗng lên cơn động kinh rồi không may rớt xuống giếng. Dù lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc cứu hộ song do giếng sâu nên anh Phun đã tử vong.

Người dân địa phương cho hay, gia đình anh Phun thuộc diện khó khăn, anh là lao động chính. Mẹ anh là bà Kpuih HBleh hiện đang nuôi 1 người cháu mồ côi.

Hiện tại, UBND xã Ia Hrú đã cử cán bộ đến chia buồn và hỗ trợ 2 triệu đồng để gia đình mai táng cho nạn nhân.

NGỌC SANG