Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông ở xã Tân Bình, huyện Đak Đoa. Ảnh: Lê Hòa