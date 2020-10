Trả giá đắt vì... khoe của!

Nhiều phụ nữ ở miền Tây vì thích đeo vàng nên trở thành "con mồi" của kẻ cướp. Mới đây, lực lượng công an ở TP Cần Thơ đã phá 2 vụ gây mê, cướp vàng của 2 phụ nữ.





Nạn nhân đầu tiên là bà L.T.L (64 tuổi; ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau). Bà L. ra bến xe Năm Căn (tỉnh Cà Mau) để đi Bến Tre dự đám giỗ. Lúc lên xe khách chạy tuyến Cà Mau - Ba Tri - Bến Tre, bà L. ngồi chờ thì một người đàn ông đến ngồi hàng ghế phía sau. Xe khách lăn bánh, người đàn ông lân la bắt chuyện với bà L. Lúc xe dừng tại trạm dừng chân ở Sóc Trăng, bà L. đi vệ sinh thì người đàn ông mua ba lon nước yến rồi lén bỏ thuốc mê vào 1 lon. Khi xe tiếp tục hành trình, bà L. được vị khách nam mời uống nước. Sau khi uống nước yến, bà L. rơi vào mê man. Lúc này, người đàn ông "hiện hình" là tên trộm cướp. Gã gỡ sợi dây chuyền 5 chỉ vàng trên cổ bà L. nhưng do bị vướng áo, không lấy được nên chuyển sang gỡ chiếc nhẫn bà L. đang đeo. Tuy nhiên, do chiếc nhẫn quá chật nên gã mãi loay hoay. Hành khách trên xe phát hiện vụ việc liền báo với tài xế rồi cùng nhau khống chế gã đàn ông, đưa đến Công an TP Cần Thơ. Tại đây, người đàn ông này khai tên Nguyễn Hòa (59 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và thừa nhận toàn bộ hành vi gây mê, cướp tài sản.



Nạn nhân thứ hai là bà T.T.H (50 tuổi; ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), bị lột sạch vàng sau khi theo một người đàn ông trên mạng đi uống cà phê.



Làm việc với cơ quan công an, bà H. cho biết một người đàn ông điện thoại cho bà để mua ổi (do bà H. có đăng bán ổi và đất đai trên mạng xã hội), sau đó hẹn uống cà phê bàn chuyện mua bán. Tại quán cà phê, bà H. bị chuốc thuốc mê và cướp 1 điện thoại iPhone 7 Plus, 25 chiếc vòng vàng 18K trọng lượng hơn 2 lượng, 1 chiếc lắc tay trọng lượng 8 chỉ vàng 18K, 1 dây chuyền 6 chỉ vàng 18K… Qua truy xét, Công an quận Ninh Kiều bắt được Từ Thanh Phong (SN 1974; ngụ quận 8, TP HCM) và Hà Thị Thạnh (SN 1966; ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Cả hai thừa nhận đã phối hợp chuốc thuốc mê để cướp vàng của bà H.



Đến nay, dư luận tại xứ dừa Bến Tre không thể nào quên vụ kẻ cướp tên Cao Tấn Thanh (30 tuổi) lấy kim tây xỏ vào miệng chị N.T.B.N (33 tuổi, ngụ huyện Ba Tri) - chủ quán nước kiêm dịch vụ gội đầu. Thanh khai thấy chị N. đeo nhiều vòng vàng trên người nên nảy lòng tham. Hắn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi dùng dây kẽm siết cổ nạn nhân để lấy 2 chiếc vòng xi-men vàng 18K, trọng lượng 2,4 chỉ và 1 điện thoại Samsung Galaxy S10+. Trước khi rời đi, Thanh lấy kim tây xỏ vào miệng chị N. để nạn nhân không thể kêu cứu.



ThS Ngô Thành Thuận, chuyên gia tâm lý, nhận định nhiều phụ nữ thích đeo vòng vàng, ngoài làm đẹp còn là để khoe của và việc này khá tai hại. "Khi chúng ta đi ngoài đường mà đeo nhiều vàng thì vô tình làm cho bọn xấu chú ý, dẫn đến cướp giật. Đeo vàng là một sở thích nhưng khi đeo ra đường cần xem lại môi trường xung quanh có an toàn hay không. Nếu có dịp như đám tiệc thì chúng ta đeo nhưng khi ra đường cần che kín, đừng lộ ra ngoài" - ThS Thuận lưu ý.



Cũng theo chuyên gia này, một số người thích lên mạng khoe của, nhà có cái này cái nọ nhưng không ngờ tội phạm "ẩn náu" trên mạng. "Khi nói cho cả thế giới mạng biết nhà mình có của như vậy chẳng khác nào kích thích lòng tham của bọn tội phạm, nhất là khi chúng biết đường đi lối về của gia chủ và mọi ngóc ngách trong nhà. Điều này không chỉ dẫn đến việc mất tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của mình" - ThS Thuận cảnh báo.

