Lâm Đồng: Nông dân có rau góp rau, có tiền đóng góp tiền, ủng hộ hàng nghìn tấn nông sản tiếp sức miền Nam

Đồng hành với toàn dân trong ứng phó với đại dịch Covid-19, Hội ND tỉnh Lâm Đồng đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp hàng nghìn tấn nông sản, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con nhân dân vùng tâm dịch ở các tỉnh, thành miền Nam.





Có rau góp rau, có tiền đóng góp tiền



Anh Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc HTX Nông nghiệp Nam Sơn ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng là nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền của tỉnh Lâm Đồng, được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2017. Hiện, HTX Nông nghiệp Nam Sơn đang tổ chức sản xuất trên diện tích 3.600ha, trải đều trên các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà. Trong đó gia đình anh Đoàn có hơn 100ha, 6 xã viên khác có vài trăm ha, diện tích còn lại là đất của nông dân liên kết.



Không chỉ nổi tiếng với mô hình hiệu quả kinh tế cao, anh Nguyễn Văn Đoàn còn là người có tấm lòng vì cộng đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ ngày 18/6/2021 tới nay, anh Đoàn đã trực tiếp ủng hộ 306 tấn rau, củ, quả; 26 tấn gạo, trị giá hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội, những hộ khó khăn tại nơi cư trú và người dân các vùng tâm dịch ở TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa... Ngoài ra, anh Đoàn còn đóng góp 50 triệu đồng để ủng hộ quỹ vaccine phòng, chống Covid-19.





Thông qua Hội ND, anh Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc HTX Nông nghiệp Nam Sơn đã ủng hộ hơn 300 tấn rau, củ, quả. Ảnh:Trung Kiên



"Sắp tới Hội ND tỉnh sẽ khen thưởng 30 cá nhân là những cán bộ, hội viên nông dân có thành xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19". Ông Đa Cát Vinh -Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng

Còn tại TP.Đà Lạt, ông Nguyễn Hữu Trí – nông dân trồng hoa công nghệ cao ở thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ cũng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 gần 200 triệu đồng tiền mặt.



Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội ND huyện Đức Trọng cho biết: Ngay từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đợt 4, nhiều tỉnh thành giãn cách xã hội, nông dân trong huyện đã thực sự thể hiện tấm lòng sẻ chia. Nông dân có rau góp rau, có gạo góp gạo, có tiền đóng góp tiền, rau quả vườn nhà họ tự mang vác lên tham gia các chuyến xe hỗ trợ.



Từ những nông dân các xã Bình Thạnh, Phú Hội, Tân Hội, Hiệp An, Tân Thành, thị trấn Liên Nghĩa cho tới các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số Tà In, Đa Quyn, Đà Loan, Ninh Loan, dù đời sống của bà con cũng còn gặp nhiều khó khăn, vườn rau là tài sản, là công sức của người nông dân, họ vẫn không ngần ngại tặng miễn phí cho Hội, để Hội chuyển đến với vùng dịch, nơi bà con đang cần rau xanh, cần củ quả trong bữa cơm ngày thường. Tính tới hết tháng 8/2021, nông dân trong huyện đã tặng trên 1.000 tấn rau củ các loại, hàng trăm tấn gạo và nhu yếu phẩm, quyên góp hàng trăm triệu đồng.



Nói về nhiệm vụ của Hội ND huyện Đức Trọng trong giai đoạn hiện tại, ông Tuấn cho biết, hội ND sẽ tiếp tục động viên hội viên, nông dân gia tăng sản xuất, đảm bảo mùa vụ sẵn sàng cùng cả nước vượt qua đại dịch.



Đồng hành cùng nông dân chống dịch



Trao đổi với PV Báo NTNN, ông Đa Cát Vinh -Chủ tịch Hội ND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ nông sản của bà con nông dân. Giá nông sản giảm mạnh và khó tiêu thụ; một số diện tích rau nông dân phải nhổ bỏ, không thu hoạch do không bán được làm ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nông dân.





Rau, củ, quả tươi ngon của bà con nông dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng ủng hộ vùng dịch TP Hồ Chí Minh.



Tuy nhiên, Hội các cấp trong tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức triển khai và thực hiện vượt 5/13 chỉ tiêu thi đua do Trung ương Hội giao, các chỉ tiêu còn lại đạt từ 70 - 94% so với kế hoạch cả năm. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã phát huy tối đa tinh thần tham gia và phối hợp trong công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động, ứng phó với hoạt động Hội và phong trào nông dân sát với tình hình thực tế ở cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động được các cấp Hội đổi mới, đẩy mạnh qua Zalo, Facebook và các phần mềm kết nối Internet...



Đáng chú ý, Hội ND các cấp đã vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp, ủng hộ cả nghìn tấn rau, củ, quả; gần 57 tấn gạo; hơn 700 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 416 triệu đồng để thăm các chốt kiểm dịch, các cơ sở cách ly; những hộ khó khăn tại nơi cư trú; đóng góp nông sản ủng hộ hỗ trợ bà con tại các tỉnh, thành có dịch.



Đồng thời, Hội đã vận động thành lập được 808 tổ nhân dân tự quản "Giữ chặt vùng xanh" với 4.063 cán bộ, hội viên, nông dân tự nguyện tham gia; thành lập được 1.259 tổ Covid cộng đồng với 4.590 cán bộ, hội viên nông dân tự nguyện tham gia.



Nhằm kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, các cấp Hội đã thành lập 67 tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản, 21 điểm tiêu thụ nông sản cho nông dân; trực tiếp hỗ trợ tiêu thụ 819 tấn nông sản. Bên cạnh kênh kết nối tiêu thụ sản phẩm truyền thống, Hội đã kết nối tiêu thụ nông sản qua sàn thương mại điện tử với 3 doanh nghiệp tham gia, số lượng nông sản kết nối qua sàn là 500 tấn; phối hợp hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân với số lượng 1.778 tấn.





https://danviet.vn/lam-dong-nong-dan-co-rau-gop-rau-co-tien-dong-gop-tien-ung-ho-hang-nghin-tan-nong-san-tiep-suc-mien-nam-20210917172808354.htm

Theo THU HÀ (Dân Việt)