Di dời các hộ dân vùng lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng

Đến sáng 11/11, đã có 40 hộ dân tại các thôn 9,10,11, xã Cư San thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk được di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn, nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng có nguy cơ làm ngập lụt hàng trăm hộ dân xã Cư San, huyện M' Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 11/11, trên địa bàn tỉnh đã hết mưa, các địa phương bị ảnh hưởng đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, mực nước tại vùng lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng đang rút nhanh. Các hộ dân vùng lòng hồ bị ảnh hưởng đều được di dời đến nơi an toàn.

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ 19 giờ ngày 9/11 đến 7 giờ ngày 11/11, địa bàn huyện M’Đrắk có mưa to và rất to, lượng mưa đo được là 199,4 mm, riêng lượng mưa đo được tại Ủy ban nhân dân xã Cư San khoảng 290 mm.

Mưa lớn đã gây ngập lụt, chia cắt giao thông sạt lở một số tuyến đường, cuốn trôi cầu dân sinh... Đặc biệt, nước thượng nguồn đổ về đã làm cho nước trong khu vực lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng dâng nhanh, làm chia cắt, cô lập, ảnh hưởng cuộc sống hàng trăm hộ dân thuộc các thôn 9, 10, 11 của xã Cư San nằm trong vùng lòng hồ.

Chủ động trong công tác ứng phó với mưa bão, Ủy ban nhân dân huyện M’Đrắk, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, các xã, thị trấn huy động lực lượng trực ban 24/24 giờ; cắm biển cảnh báo những nơi nguy hiểm, bố trí lực lượng tổ chức gác chặn, hỗ trợ người và phương tiện tham gia giao thông qua lại an toàn, cấm người qua lại các khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt đối với các thôn 9,10,11, xã Cư San thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, địa phương đã và đang vận động, tuyên truyền người dân chủ động, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng sẵn sàng di dời trong trường hợp khẩn cấp. Đến sáng 11/11, địa phương đã có 40 hộ dân được di dời đến nơi an toàn.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện M’Đrắk cho biết, địa bàn huyện đã hết mưa, nước trong vùng lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách Thượng đang rút nhanh, sinh hoạt của người dân đang dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng của huyện vẫn đang túc trực, hỗ trợ bà con khi cần thiết. Nhu yếu phẩm, thuốc men đều được chuẩn bị đầy đủ, với tinh thần đảm bảo sự an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết.

Dự báo, tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân huyện M’Đrắk tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sẵn sàng, chủ động các phương án phòng, chống mưa, bão, lũ; chủ động phương án sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng, thấp, vùng có nguy cơ sạt lở khi cần thiết (đặc biệt tại các thôn 9,10,11 xã Cư San); thường xuyên thông báo tình hình mưa, bão, lũ để nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế đi lại trong vùng nguy hiểm, ngập lũ để đảm bảo an toàn đến tính mạng…

Dự án công trình Hồ chứa nước Krông Pách Thượng dự án nằm trên địa bàn ba huyện Krông Bông, Ea Kar và M'Đrắk. Khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 14.900 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho gần 73.000 người, phục vụ chăn nuôi, cắt giảm lũ cho vùng hạ du và nhiều mục đích quan trọng khác.

Dự án do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ, dự án triển khai hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành.

