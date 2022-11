Nghề "make up" xế cưng ở phố núi Pleiku

(GLO)- Tỉ mẩn và sáng tạo, những người thợ “độ” ô tô ở Gia Lai đã thay áo mới cho xe với vẻ ngoài đẹp-lạ-độc đáo và theo đúng sở thích của chủ nhân. Mục sở thị quy trình “make up” cho xế cưng, tôi càng thêm hiểu vì sao nghề làm đẹp cho xe này đang ngày một phát triển và tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập cao.



Cho xế cưng thêm đẹp, an toàn



Nghe tôi hỏi chuyện thay áo mới cho xe ô tô, sau cuộc cà phê sáng, anh Huỳnh Trọng Hiếu (tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) dẫn tôi đến một vài cửa hàng ở TP. Pleiku để “xem cho biết”. Anh Hiếu cười bảo: “Mấy nơi mình đến, thợ hầu hết có tay nghề cao và được giới mê “độ” xe ở Gia Lai rất tin tưởng”.

Thợ sửa kiểm tra xe ô tô trước khi tư vấn cho khách hàng có nhu cầu lắp đặt thêm phụ kiện, đồ chơi. Ảnh: Hoành Sơn



Cửa hàng đầu tiên chúng tôi ghé chân có tên Tý Đèn Auto Car (số 56 Lý Thái Tổ, phường Diên Hồng). Chủ cửa hàng là anh Lê Văn Linh (SN 1990), từ thị xã An Khê lên Pleiku lập nghiệp từ năm 2010 và đang sở hữu 2 cơ sở trên đường Lý Thái Tổ. Trong cửa hàng, ngoài 2 dãy tủ trưng bày phụ kiện, đồ chơi cho xe như đèn, màn hình, vô lăng… còn có 4 chiếc xe ô tô đang chờ được tân trang. Bên chiếc bàn nhỏ đặt ở góc nhà, chúng tôi cùng uống trà, nghe anh Linh kể chuyện nghề. “Ngày càng có nhiều người đầu tư cho xế cưng của mình, từ sơn lại màu, dán phim cách nhiệt đến gắn thêm các phụ kiện giúp chiếc xe hoạt động tốt hơn, đẹp hơn. Còn “độ” xe, có nghĩa là thay đổi diện mạo bên ngoài hay nâng cấp tính năng, tăng thêm trang bị cho chiếc xe so với bản gốc ban đầu. Ví như “độ” body kit là có sự can thiệp vào kết cấu khung sườn bên ngoài như phần vỏ xe, cản xe, giúp cho chiếc xe mang dáng dấp thể thao, hầm hố hơn; “độ” đèn là tân trang cho “đôi mắt” của xe giúp đèn pha sáng hơn, dãy đèn led đẹp mắt, an toàn hơn khi lái… Cửa hàng của tôi làm tất tật mọi thứ nhưng thế mạnh là “độ” đèn”-anh Linh chia sẻ.



Hơn 10 năm gắn bó với nghề, hàng trăm chiếc xe ô tô với các hãng như Kia, Toyota, Lexus, Mazda đến Peuguot, Fox, Mercedes được đôi tay khéo léo của anh Linh “độ”, gắn thêm phụ kiện. Theo anh Linh, khách hàng trẻ tuổi thường “độ” mâm, lốp, pô, dàn âm thanh để chiếc xe mang phong cách cá nhân, trẻ trung và mang dáng thể thao, không đụng hàng. Còn những khách trung niên lại hay “độ” thêm đèn để tăng tính năng chiếu sáng hoặc thêm màn hình, camera giúp lái xe an toàn. “Mỗi chiếc xe độ thêm phụ kiện có giá từ vài chục triệu đồng trở lên, cá biệt có trường hợp lên đến cả tỷ đồng. Như chiếc Kia này, chủ nhân muốn “độ” đèn để lái an toàn hơn vào ban đêm”-anh Linh cho hay.

Một chiếc ô tô đang được thợ ở cửa hàng Six 681 "độ" bodykit. Ảnh: Hoành Sơn



Tại cửa hàng Six 681 (đường Tô Hiến Thành, phường Yên Đổ), anh Nguyễn Trần Trường Xanh (SN 1989) cùng nhóm thợ đang bảo dưỡng cho mấy chiếc xe ô tô có xuất xứ từ nước Đức. Có chiếc đang dán phim cách nhiệt, chiếc đang chờ gắn thêm mâm, lốp… Anh Xanh kể: “Tôi làm nghề đã vài năm, thường được khách hàng tin tưởng giao xe cho chăm sóc, nâng cấp. Nói chung là nghề này cũng không đến nỗi vất vả và có nguồn thu nhập ổn định. Cửa hàng của tôi chủ yếu “độ” cho các dòng xe do Đức sản xuất như: BMW, Audi, Porsche…, thường “độ” body kit, mâm lốp, pô. Có nhiều xe được chúng tôi thiết kế theo yêu cầu khách hàng muốn “độ” rồi gửi cho hãng xe đó làm, sau đó lắp ráp; cũng có xe thì tự làm cho khách. Việc này khó hơn nhưng nếu đã làm thì sẽ đam mê. Tôi đã từng thức trắng mấy đêm để hoàn thành một chiếc xe “độ” body kit theo đúng yêu cầu khách hàng. Khi làm xong, không chỉ khách hàng ưng ý mà tôi cũng thấy vui vì nó độc, lạ”.



Qua mấy vòng “mục sở thị” tại nhiều cửa hàng, chúng tôi nhận thấy, điểm chung của các cơ sở này là nâng cấp tính năng cho xe bằng cách “độ” hoặc gắn thêm phụ kiện. Bằng đôi bàn tay khéo léo, tỉ mẩn và sự sáng tạo của khối óc, những người thợ “độ” mướt mồ hôi trong gara để đem đến cho các con xe sự mới lạ, mỗi xe một phong cách riêng. “Nghề này trông vậy chứ cũng nhiều nỗi hiểm nguy. Từ việc liên tục tiếp xúc với mùi khí thải của xe khiến cơ thể bị ảnh hưởng đến những thương tích như đứt tay, chảy máu do sơ ý lúc làm việc. Chưa kể, nếu làm không cẩn thận khiến một số bộ phận xe hư hỏng, không đúng yêu cầu, phải tự bỏ tiền ra mua vật tư và mất nhiều thời gian, công sức làm lại. Cho nên khi làm việc, chúng tôi luôn tự răn mình phải tập trung cao độ, cẩn thận từng công đoạn”-Chủ cửa hàng Six 681 nói.



Thị trường tiềm năng



Chở tôi trên chiếc xe Hyundai Elantra 1.8 Sport đã “độ” đèn, dàn âm thanh, mâm lốp với giá tiền 200 triệu đồng, anh Hiếu kể: “Tôi đam mê “độ” xe. Bởi vì không có chiếc xe hãng nào có thể đáp ứng được những tính năng nâng cao mà chủ xe mong muốn, kể cả xe hạng sang. Chẳng hạn, với chiếc xe này, tôi độ thêm loại đèn có độ chiếu sáng tự động. Khi qua khúc cua, đèn sẽ chiếu sáng hơn, gặp xe ngược chiều thì giảm sáng để không chói mắt người cầm lái đối diện. Tôi cũng dán phim cách nhiệt loại tốt nên dù để ngoài trời nắng to nhưng xe ít bị nóng. Thế nên cứ mua được chiếc xe mới nào là tôi đều mang ra tiệm “độ” thêm. Có chiếc làm chỉ hết vài triệu đồng nhưng cũng có chiếc chi phí lên đến 300-400 triệu đồng”.

Nghề “make up” xế cưng mang lại thu nhập khá cao. Ảnh: Hoành Sơn



Nhìn từng dòng xe ô tô chạy ngược chiều trên những tuyến đường mà chúng tôi đi qua, anh Hiếu tiết lộ, anh và nhóm bạn đã lên kế hoạch để mở cửa hàng chuyên cung cấp phụ kiện, đồ chơi xe ô tô ở TP. Pleiku với mức đầu tư khoảng 10-15 tỷ đồng. Nhóm đang tìm địa điểm để mở cửa hàng. “Ở Pleiku, người sắm xe ô tô ngày càng nhiều. Trước đây, có mấy khi mà kẹt xe. Nhưng mấy năm gần đây, tầm trưa và chiều tối, trên một số tuyến đường như: Hùng Vương, Phạm Văn Đồng hay xảy ra tình trạng kẹt xe vì lượng xe ô tô lưu thông lớn. Với những người kinh doanh như chúng tôi thì đây là cơ hội. Khi người dân có tiền mua xe thì sẽ có nhu cầu trang bị thêm đồ để chiếc xe của mình thêm độc đáo, khác lạ, nhìn thôi đã thấy sự mạnh mẽ, nhất là giới thượng lưu, giàu có. Có một khách hàng đã đặt cho nhóm chúng tôi đơn hàng đầu tiên là nâng cấp chiếc xe Mercedes S63 đời 2016 lên Mercedes S63 năm 2022 với kinh phí khoảng 500 triệu đồng”-anh Hiếu tâm sự.



Ở Pleiku, anh Đặng Nguyên Vũ cũng là người sành về thú chơi xe “độ”. Anh Vũ từng sở hữu bộ sưu tập 5 xe ô tô “độ” thêm phụ kiện, đồ chơi và đang sử dụng chiếc ô tô bán tải Ford Raptor độ thêm mâm lốp, cản sau. Theo anh Vũ, mỗi chiếc xe “độ” thêm phụ kiện đồ chơi sẽ thể hiện được khí chất, tâm huyết của người sở hữu, cầm lái. Anh chia sẻ: “Ngày trước, khi còn du học ở Nhật Bản, mỗi lần về nước, tôi thường mua ít phụ kiện mang về để “độ” xe của mình. Có lần, tôi mang về dàn lốp, ký gửi máy bay cả mấy chục ký. Còn lúc nhận chiếc xe được “độ” theo ý thích của mình, tôi cứ ngồi ngắm mãi. Ở Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng thì hiện chủ yếu “độ” thêm các phụ kiện cho xe chứ chưa “độ” máy móc vì đòi hỏi kỹ thuật cao. Theo tôi, đây sẽ là thị trường tiềm năng đối với thợ có trình độ tay nghề cao. Hiện tôi đang lấn sang thị trường đồ chơi ô tô bằng kinh doanh phim cách nhiệt và có nguồn lợi nhuận kha khá”.



Theo tìm hiểu, ở TP. Pleiku hiện có hơn 10 cửa hàng, xưởng kinh doanh, lắp ráp phụ kiện đồ chơi, “độ” xe ô tô. Ngoài việc có lợi nhuận cao, những cửa hàng này còn tạo việc làm thường xuyên với thu nhập 10-30 triệu đồng/tháng đối với thợ lành nghề. “Cửa hàng của tôi có 2 người thợ và 1 học viên học nghề đều được trả lương. Thợ có mức lương 10-20 triệu đồng/tháng, còn học viên thì được hỗ trợ thêm vài triệu đồng. Mức thu nhập cao như này là cơ hội cho những người yêu thích nghề sửa chữa, “độ” xe ô tô. Tôi nghĩ rằng, khi đã đam mê nghề này thì cũng không nên quá lo lắng chuyện cạnh tranh bởi mỗi người có một thế mạnh riêng. Ai làm tốt, uy tín thì khách hàng sẽ tự tìm đến. Như cửa hàng tôi mới chuyển về đây và vị trí không được thuận tiện nhưng lượng khách vẫn đều đặn, thường xuyên”-anh Xanh trải lòng.



HOÀNH SƠN