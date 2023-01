Khen thưởng đột xuất Công an thị xã An Khê vì xuất sắc triệt phá chuyên án đấu tranh tội phạm tín dụng đen

(GLO)- Vì có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án đấu tranh tội phạm tín dụng đen, Công an thị xã An Khê được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng đột xuất vào sáng 4-1.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (đứng giữa) trao giấy khen cho cán bộ Công an thị xã An Khê có thành tích xuất sắc triệt phá chuyên án đấu tranh tội phạm tín dụng đen. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đến dự và khen thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án “Đấu tranh tội phạm tín dụng đen”; tặng giấy khen cho 5 cán bộ có thành tích xuất sắc trong quá trình triệt phá vụ án cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn thị xã An Khê.

Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã An Khê phát hiện trên địa bàn có 1 nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Các đối tượng cho vay tiền trả góp theo ngày, mức lãi suất vay từ 240%/năm. Khi người vay không trả đúng hạn, các đối tượng gọi điện khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người vay hoặc dùng hung khí đe dọa, buộc người vay trả tiền.

Xét thấy hoạt động của các đối tượng là phức tạp, quy mô mở rộng các địa bàn giáp ranh, số lượng người vay đông, đối tượng có hành vi “đòi nợ thuê”, tính chất côn đồ, ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thị xã An Khê đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng nói trên.

Sau gần 2 tháng theo dõi, tối 29-12-2022, Công an thị xã An Khê bất ngờ khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại phường Tây Sơn, Ngô Mây (thị xã An Khê) và xã Cư An (huyện Đak Pơ). Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 5 đối tượng có liên quan đến vụ án gồm: Trần Văn Phước (SN 1990, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình); Lê Công Trường (SN 2003, trú tại xã An Thành), Bùi Quốc Tuấn (SN 1991, trú xã Cư An, huyện Đak Pơ; Đỗ Văn Mỹ (SN 1991, trú phường Ngô Mây) và Nguyễn Văn Dũng (SN 1995, trú phường Tây Sơn, thị xã An Khê); đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 7 điện thoại di động, 5 xe mô tô, hơn 17,5 triệu đồng và nhiều sổ sách, giấy tờ thống kê việc cho vay, giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, bằng tốt nghiệp, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh…. Số giấy tờ này của người vay, các đối tượng giữ.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an thị xã An Khê xác định từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho tổng cộng 184 người vay với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng đã thu lợi bất chính 987 triệu đồng.

AN PHÁT