(GLO)- Sáng 27-12, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) thu giữ 245 bao thuốc lá điếu nhập lậu của 1 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Công an thị xã An Khê thu giữ 245 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Trước đó, ngày 21-12-2022, Công an thị xã An Khê kiểm tra hành chính hộ kinh doanh của bà N.T.M.T (SN 1991, trú tổ 4, phường Tây Sơn, thị xã An Khê). Tại đây, phát hiện 245 bao thuốc lá điếu các loại nhập lậu, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm, đồng thời giữ tang vật.

Hiện, Công an thị xã An Khê đang tạm giữ tang vật có liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an thị xã An Khê tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền cho các hộ kinh doanh cam kết thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

AN PHÁT