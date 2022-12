Công an An Khê bắt đối tượng truy nã

(GLO)- Sáng 8-12, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã phối hợp Công an thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm Phan Thành Hưng (SN 1993, trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phan Thành Hưng. Ảnh: Công an thị xã An Khê

Trước đó, ngày 3-10-2021, do mâu thuẫn cá nhân nên Hưng cùng 2 thanh niên khác có hành vi hành hung anh P.H.N (SN 1993, trú tại thôn Tú Thủy 1, xã Tú An, thị xã An Khê), gây tỷ lệ thương tích cho anh N là 19%. Sau khi gây án, Hưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25-11-2021, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê ra Quyết định truy nã bị can số 05/QĐ-ĐCSHS đối với Phan Thành Hưng.

Ngày 6-12-2022, Tổ công tác của Công an thị xã An Khê phối hợp với Công an thị xã Hoài Nhơn bắt giữ đối tượng Phan Thành Hưng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hiện Công an thị xã An Khê đang tạm giữ đối tượng Phan Thành Hưng và hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

AN PHÁT