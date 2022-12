Gia Lai triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão

(GLO)- Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 22/BCĐ đôn đốc triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công văn nêu rõ, ngày 14-11-2022, UBND tỉnh có Công văn số 2652/UBND-NC về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, giao Công an tỉnh-Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (viết gọn là Ban Chỉ đạo tỉnh) theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Lực lượng Công an diễu hành phát động đợt cao điểm tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, ngày 21-11-2022, Công an tỉnh có Công văn số 3300/CAT-PV01 đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng Công an triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh mới nhận được kế hoạch, văn bản triển khai của 17 UBND, Ban Chỉ đạo cấp huyện và 3 đơn vị thuộc tỉnh (Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh).

Tiếp đến, ngày 23-11-2022, Ban Chỉ đạo 138 Trung ương có Công văn số 4072/BCĐ138/CP đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Để hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 Trung ương và UBND tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai của ngành mình, gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) để tập hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đối với báo cáo kết quả thực hiện, đề nghị các sở, ban, ngành phối họp thực hiện theo Công văn số 3300/CAT-PV01, ngày 21-11-2022 của Công an tỉnh.

Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.