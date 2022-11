Công an tỉnh Gia Lai ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(GLO)- Sáng 15-11, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an tỉnh Gia Lai huy động tổng lực tấn công trấn áp tội phạm

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 700 cán bộ, chiến sĩ của 27 đơn vị thuộc Công an tỉnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: R'Ô HOK



Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm thông tin: Năm 2022, tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, kéo theo sự gia tăng các loại tội phạm, vi phạm pháp luật đã ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, MTTQ, đoàn thể, sự ủng hộ của người dân và các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp các ngành tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, góp phần đắc lực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách tuyên truyền, kích động, chống phá với phương thức tinh vi; tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi chưa đảm bảo, tai nạn giao thông giảm chưa bền vững.



Theo quy luật, vào thời gian cuối năm và Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm sẽ gia tăng với mức độ phức tạp hơn. Bên cạnh đó, mật độ phương tiện, lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng, rủi ro cháy, nổ tại các khu dân cư, cơ sở kinh doanh còn hiện hữu.



Để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Quý Mão, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai đợt tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15-11-2022 đến ngày 5-2-2023.



Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai diễu hành, ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: R'Ô HOK



Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, tại buổi lễ Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã giao các chỉ tiêu cụ thể cho lực lượng Công an toàn tỉnh. Theo đó, Công an các đơn vị địa phương phải làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, phối hợp với lực lượng Công an tấn công trấn áp tội phạm, tạo khí thế lan tỏa đến tận thôn, làng, tổ dân phố, nâng cao tinh thần cảnh giác với tội phạm, ý thức tự quản, tự phòng, tích cực tố giác tội phạm. Huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác; chủ động phòng-ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá của các tổ chức, đối tượng thù địch phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội vui xuân, đón Tết của Nhân dân.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long khẳng định: Đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn thể cán bộ đảng viên, Nhân dân, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt. Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện cao điểm, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác đã và đang triển khai trong thời gian qua, nhất là những biện pháp thể hiện sự đồng bộ trong Kế hoạch 979 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở. Bên cạnh đó, cần lưu ý các loại tội phạm, hành vi vi phạm thường xảy ra vào dịp cao điểm, đồng thời, quan tâm chỉ đạo Công an cấp xã nắm chắc tình hình, phát huy cao nhất hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở cơ sở.



Công an thị xã An Khê diễu hành, ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Ngọc Minh



Các sở, ban, ngành và các địa phương cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tập trung phát động và đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tích cực phối hợp với lực lượng Công an phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm trong cán bộ công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.



R’Ô HOK