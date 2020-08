Công an tỉnh Gia Lai huy động tổng lực tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công an tỉnh Gia Lai đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, huy động tổng lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh về vấn đề này.

* P.V: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này, Công an tỉnh tập trung vào những nội dung nào, thưa Đại tá?

Đại tá Rah Lan Lâm. Ảnh: Lê Văn Ngọc

- Đại tá Rah Lan Lâm: Dự báo từ nay đến cuối năm, tình hình an ninh trật tự sẽ diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, bọn phản động sẽ chống phá quyết liệt; các loại tội phạm hoạt động trở lại sau thời gian cách ly xã hội để phòng-chống dịch Covid-19, tai nạn giao thông, cháy nổ có xu hướng gia tăng… Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục tăng cường bám địa bàn, chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, tội phạm liên quan “tín dụng đen”…

Tăng cường công tác quản lý cư trú, lưu trú nhất là người nước ngoài; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm về ANTT; thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống cháy nổ; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chống đua xe trái phép và hành vi chống người thi hành công vụ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* P.V: Vậy, Công an tỉnh sẽ triển khai những biện pháp gì để đảm bảo an toàn cho đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI?

- Đại tá Rah Lan Lâm: Qua 15 ngày triển khai ra quân tấn công trấn áp tội phạm, các lực lượng thuộc Công an tỉnh đã bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tham mưu giải quyết ổn định các khiếu kiện, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở; tập trung làm tốt công tác bảo vệ đại hội Đảng các cấp; biên tập, đăng tải gần 700 bài viết tuyên truyền, định hướng thông tin dư luận và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá của các đối tượng trên không gian mạng...

Đã điều tra, khám phá 11/18 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, xử lý 8 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm; phát hiện và bắt giữ 6 vụ/11 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; tai nạn giao thông giảm; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thời gian tới, trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8), đặc biệt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Với mục tiêu cao nhất là “Phải tạo được môi trường an ninh, an toàn, tạo khí thế và tinh thần phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an phải đóng góp tích cực vào thành công của đại hội Đảng bộ các cấp”, Công an tỉnh sẽ tập trung làm tốt một số nội dung:

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Thúy Trinh

Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an trong tấn công, trấn áp tội phạm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, bảo đảm ANTT tại địa phương.

Tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, tập trung nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch, tổ chức bóc gỡ, xử lý triệt để, không để phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh trong dân tộc, tôn giáo, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tham mưu giải quyết dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện… không để kéo dài, trở thành “điểm nóng”, phức tạp về ANTT.

Tổ chức tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội ngay từ cơ sở. Tập trung triệt phá các hoạt động băng nhóm có dấu hiệu hoạt động “bảo kê”, cưỡng đoạt, đòi nợ liên quan hoạt động “tín dụng đen”; sử dụng “vũ khí nóng”, vật liệu nổ gây án; tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích; tội phạm tham nhũng, kinh tế; tội phạm sử dụng công nghệ cao; các đường dây, đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy…

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, hiệu quả công tác của các lực lượng ở cơ sở, nhất là Công an xã chính quy, tăng cường nắm hộ, nắm người, nhất là tại khu cư trú, tạm trú của công nhân, học sinh, sinh viên, người nước ngoài, các khu vực cách ly tập trung để phòng-chống dịch bệnh và quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; chủ động phương án, kế hoạch phòng-chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Công an tỉnh đề nghị nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, không để đối tượng lợi dụng phạm tội trộm cắp, cướp giật, gây án; kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm cho lực lượng chức năng, quản lý con em không để vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

* P.V: Xin cảm ơn Đại tá!

LÊ VĂN NGỌC (thực hiện)