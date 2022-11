Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng sau 12 tiếng bỏ trốn

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.





Sáng 15-11, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, liên quan tới vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng điều tra xác minh, điều tra, truy xét đối tượng.





Nghi phạm Phạm Đức Anh sau khi bị bắt



Đến 2 giờ 15 cùng ngày, công an đã làm rõ và bắt giữ được nghi phạm thực hiện hành vi cướp tài sản là Phạm Đức Anh (sinh năm 1989, trú tại xóm Vũ Chấn, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Thượng Đình, huyện Phú Bình.



Khám xét khẩn cấp nơi ở tạm trú của đối tượng, cơ quan công an thu giữ gần 394 triệu đồng, 1 khẩu súng ngắn bằng nhựa, đối tượng khai dùng để đe dọa nhân viên phòng giao dịch và một số vật chứng liên quan khác. Đối tượng khai nhận đã sử dụng số tiền 290 triệu đồng để chuộc xe ôtô do đã cầm cố trước đó.





Tang vật thu giữ sau khi bắt nghi pham Đức Anh.



Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Đức Anh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



Trước đó, vào khoảng 14 giờ 14-11, tại địa bàn phường Phố Cò, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng trên.



Khi đó, nghi phạm Phạm Đức Anh đội mũ, đeo khẩu trang, sử dụng một vật giống súng xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Nghi phạm mặc quần áo dài màu đen, áo khoác có in hình con gà màu trắng trên ngực trái, đeo găng tay, đi xe máy màu trắng...



Theo GIA KHÁNH (SGGPO)