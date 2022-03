Bình Dương: Bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng

Chiều 28-3, Công an huyện Bàu Bàng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm (chưa rõ danh tính) xông vào phòng giao dịch Ngân hàng BIDV (trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) để cướp tài sản.



Hình ảnh nghi can trong vụ cướp



Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người đàn ông đeo khẩu trang đến phòng giao dịch trên, sau đó di chuyển vào bên trong khu vực giao dịch rồi rút vật giống khẩu súng ra uy hiếp nhân viên, yêu cầu đưa tiền.





Chi nhánh ngân hàng BIDV - nơi xảy ra vụ cướp



Dù hoảng sợ nhưng nhân viên ngân hàng tìm cách kéo dài thời gian, trong lúc tên cướp chờ lấy tiền và mất tập trung thì lực lượng bảo vệ phối hợp cùng nhân viên ngân hàng lao vào khống chế thành công, bàn giao cho lực lượng công an.



Trước đó, ngày 28-12-2021, phòng giao dịch này cũng xảy ra vụ cướp, lấy đi hơn 400 triệu đồng nhưng tên cướp đã bị lực lượng chức năng bắt giữ vào chiều cùng ngày.



