Bắt tạm giam bạn gái của nghi phạm cướp ngân hàng ở Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trần Thị Thu Thủy (sinh năm 2000) - bạn gái của Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, cùng trú huyện Cát Hải, Hải Phòng) - nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng.





Chiều 24.1, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, thường trú tại xã Nghĩa Lộ, Cát Hải, Hải Phòng) để điều tra về tội "Cướp tài sản". Thời hạn bắt tạm giam là 4 tháng.

Nguyễn Văn Nam và bạn gái cùng bị khởi tố liên quan vụ cướp ngân hàng Vietcombank. Ảnh: Công an TP.Hải Phòng



Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bạn gái của Nguyễn Văn Nam là Trần Thị Thu Thủy (sinh năm 2000, cùng trú huyện Cát Hải) để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm". Thời hạn tạm giam 2 tháng.



Trước đó, như Báo Lao Động đưa tin, hồi 15h08' ngày 7.1, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP.Hải Phòng xảy ra vụ một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền hơn 3 tỉ đồng.



Tiếp đó, đối tượng này ra ngoài cửa cướp 1 xe môtô của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng.



Đến 23h ngày 8.1, tại nhà nghỉ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Tổ công tác của Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị đã truy bắt được Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP.Hải Phòng).



Theo cơ quan điều tra, thời điểm bắt được tên cướp ngân hàng Nguyễn Văn Nam, khám xét trên người và chỗ ở của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ 1 xe môtô, 800 triệu, 1 súng bắn đạn chì dạng rút, 1 khẩu súng dạng col và nhiều viên đạn, 1 điện thoại iPhone 13.



Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng, công an thu giữ 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà đối tượng tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải.



Xác minh nhân thân, đối tượng này hiện sống cùng mẹ và em trai tại thôn Minh Hồng, Nghĩa Lộ (bố Nam đã mất). Năm 2011, Nam từng bị áp dụng đưa đi trường giáo dưỡng. Sau khi về địa phương, Nam thường xuyên di chuyển nhiều tỉnh thành, làm nghề tự do, xăm hình nghệ thuật, là đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương, chưa có biểu hiện phạm tội.

