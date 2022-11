An Khê tạm giam đối tượng cướp giật tài sản

(GLO)- Ngày 25-11, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra lệnh tạm giam đối tượng Võ Xuân Chiến (SN 2002, trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Võ Xuân Chiến. Ảnh: Công an thị xã An Khê cung cấp

Trước đó, vào ngày 10-11, nhận tin báo của người dân về việc trên địa bàn thị xã An Khê xảy ra vụ cướp giật tài sản của người bán vé số dạo, Công an thị xã An Khê đã triển khai lực lượng truy xét và xác định 2 đối tượng gây án. Sau đó, lực lượng công an bắt được Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1996, trú tại xã An Trung, huyện Kong Chro). Riêng Chiến, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an thị xã An Khê đã tổ chức truy bắt kết hợp tuyên truyền gia đình vận động đối tượng ra đầu thú. Đến ngày 18-11, Chiến đến Công an thị xã An Khê đầu thú và thừa nhận cùng Giàu thực hiện hành vi cướp giật 310 ngàn đồng của ông Đào Thái Hưng. Ngoài ra, Chiến còn cướp giật 960 ngàn đồng của bà Dương Thị Khanh (người bán vé số tại hoa viên Quang Trung, phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

Hiện, Công an thị xã An Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chiến và Giàu để tiếp tục điều tra làm rõ.

R’Ô HOK