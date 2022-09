Phát động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 24-9, tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022-2023.

Dự buổi lễ phát động tại điểm cầu chính có các ông, bà: TS.Ngô Thị Minh-Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Khuất Việt Hùng-Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đại diện các cơ quan trung ương, địa phương.

Dự lễ phát động ở điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đặt tại Trường THPT chuyên Hùng Vương có lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông-Vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, đại diện các trường THPT trong tỉnh và đông đảo học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, đông đảo các em học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia buổi lễ phát động về an toàn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh khẳng định: Với việc tích cực mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo về ATGT cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc Gia, Honda Việt Nam đã không ngừng nỗ lực triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho học sinh, sinh viên.

Mục tiêu của chương trình là mong muốn thông qua chương trình phối hợp tuyên truyền sẽ góp phần đem đến cho các thế hệ tương lai của đất nước những kiến thức và kỹ năng thiết thực góp phần hình thành thói quen, hành vi và kỹ năng tham gia giao thông để tự bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cần tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về ATGT theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh-sinh viên, lồng ghép với các phong trào, các hoạt động của nhà trường, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông trong phạm vi cả nước. Đồng thời tích cực hưởng ứng chương trình phát động, tuyên truyền nâng cao nhận thức học sinh-sinh viên về ATGT, từng bước hạn chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

Các em học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương tham gia trò chơi đuổi hình bắt chữ với những kiến thức liên quan đến pháp luật về an toàn giao thông. Ảnh: Minh Nguyễn

Dịp này, Quỹ phòng-chống thương vong châu Á trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên. Đây cũng là hoạt động với mong muốn tăng tỷ lệ người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân trên cả nước.

Cùng với đó, đại diện các Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Bắc gồm: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang cùng 5 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ký cam kết với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia trong việc tăng cường triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học.

Các em học sinh Trường THPH chuyên Hùng Vương tham gia trò chơi "Đuổi hình bắt chữ về giao thông" nhận các phần quà từ nhà tài trợ. Ảnh: Minh Nguyễn

Ngoài ra, lễ phát động đã thu hút gần 20.000 học sinh, sinh viên tại 62 điểm cầu thuộc (tại trường THPT) các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia với nhiều hoạt động bổ ích như phổ biến về Luật Giao thông đường bộ, kiến thức về ATGT, văn hóa tham gia giao thông và kỹ năng điều khiển mô tô, xe gắn máy an toàn. Bên cạnh đó các em học sinh, sinh viên còn được tham gia vào hoạt động diễu hành hết sức sôi động.

Tại điểm cầu Trường THPT chuyên Hùng Vương, các em học sinh còn được tham gia trò chơi "Đuổi hình bắt chữ về giao thông" với những kiến thức liên quan đến pháp luật ATGT và nhận được nhiều phần quà ý nghĩa từ nhà tài trợ chương trình.

MINH NGUYỄN