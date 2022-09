Đức Cơ: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn

(GLO)- Sáng 21-9, UBND huyện Đức Cơ tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm huy động sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc kéo giảm tai nạn giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Lê Văn Châu

Theo đó, Công an huyện Đức Cơ sẽ phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội cùng triển khai 4 nội dung trọng tâm, gồm: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng điển hình tiên tiến và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Cơ quan chức năng tập trung xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó chú trọng đến các đối tượng điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định và vi phạm nồng độ cồn; địa phương tập trung đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Quá trình thực hiện quy chế phối hợp, các bên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin và đề xuất những giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.