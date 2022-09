Phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Mang Yang

(GLO)- Ngày 12-9, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Kon Dơng) tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 980 em học sinh của nhà trường.

Cán bộ Công an huyện đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung: Luật Giao thông Đường bộ, hướng dẫn các kỹ năng lái xe, xử lý tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường quy định…

Thông qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên và học sinh những kiến thức pháp luật cần thiết. Qua đó, giúp các em học sinh nắm vững và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.