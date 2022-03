Ngang nhiên vào rừng phòng hộ phá rừng thông

Lợi dụng lúc các cơ quan chức năng bận phòng chống dịch Covid-19, 3 thanh niên ở Nghệ An đã mang cưa xăng vào rừng phòng hộ cưa 188 cây thông mang về bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 6.3, thông tin từ Công an H.Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vừa xảy ra trên địa bàn.



Khu rừng bị phá. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Công an H.Hưng Nguyên nhận tin báo của người dân khu rừng thông thuộc rừng phòng hộ núi Bà Đen ở xã Hưng Tây và Hưng Yên Nam (H.Hưng Nguyên) đang bị tàn phá.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ Cao Văn Diễn (33 tuổi), Nguyễn Văn Thân (42 tuổi) và Nguyễn Văn Khoa (33 tuổi, đều ngụ xã Hưng Tây). Bước đầu, 3 nghi can này khai nhận do thấy cơ quan chức năng đang tập trung chống dịch Covid-19 nên ít kiểm tra rừng thông, nên cả 3 đã mang máy cưa vào rừng cưa cây thông mang đi bán.



1 trong số 3 nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan công an xác định, từ tháng 2 vừa qua đến khi bị phát hiện, các nghi can này đã khai thác 188 gốc cây thông với khối lượng gỗ 19,75 m3, trên diện tích rừng 2.900 m2. Khám xét nơi ở của các nghi can này, công an thu giữ 847 lóng gỗ thông.

Vụ phá rừng phòng hộ đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.