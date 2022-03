An Khê: Tạm giữ hình sự đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 31-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lương Văn Trí (SN 2000, trú tại phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.





Đối trượng Lương Văn Trí cùng tang vật là ma túy đá. Ảnh Công an thị xã An Khê

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 29-3, Công an thị xã An Khê bắt quả tang Trí đang có hành vi bán trái phép ma túy cho một đối tượng khác tại đường Quang Trung (thuộc tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê). Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói ni lông bên trong chứa chất màu trắng dạng tinh thể (đối tượng khai nhận là ma túy đá) mua về để bán lại kiếm lời.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại tổ 2 (phường An Phú), Công an thị xã tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1 gói ni lông bên trong có chứa chất màu trắng dạng tinh thể cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá.



LÊ ANH