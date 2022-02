(GLO)- Ngày 4-2, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 2005, trú tại xã Kdang, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Công Thành. Ảnh: Lê Anh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 1-2, Tổ tuần tra kiểm soát an ninh, trật tự của Công an xã Kdang và Công an huyện Đak Đoa phát hiện Thành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua khám xét, phát hiện trên người đối tượng có 17 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, Thành khai nhận là ma túy đá, tàng trữ để bản thân sử dụng.