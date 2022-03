Cảnh báo loại ma túy "nước vui" có thể hòa tan trong nước giải khát

Ma túy "nước vui" cực kỳ nguy hiểm bởi được đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt, rất dễ bị kẻ xấu nhằm vào đối tượng tiêu thụ là giới trẻ tại các trường học, khu giải trí.



Báo động tình trạng thanh-thiếu niên Gia Lai sử dụng ma túy tổng hợp

Tang vật ma túy "nước vui" được lực lượng Công an thu giữ của các đối tượng. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)





Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép hơn 550g ma túy tổng hợp.



Theo kết quả giám định của phòng Kỹ thuật hình sự, số ma túy trên là một loại ma tuý mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, Ketamine, Diazepam; hòa tan được vào nước như nước giải khát, khi uống sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng nếu sử dụng quá nhiều.



Trước đó, ngày 22/3/2022, tại Quốc lộ 18 thuộc địa phận xã Đức Long, huyện Quế Võ, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp Công an huyện Quế Võ phá chuyên án, bắt quả tang Trương Mạnh Hùng, 28 tuổi, ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, có hành vi vận chuyển trái phép hơn 550g ma túy tổng hợp.



Đối tượng Trương Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)



Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Hiếu, 32 tuổi, cùng ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Loại ma túy mới này được các đối tượng gọi là "nước vui" và được đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt. Điều đáng nói, những sản phẩm này nếu các đối tượng tiêu thụ tại các trường học, khu vui chơi giải trí sẽ cực kỳ nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn.



Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy thì cũng cần có sự chung tay phối hợp của nhà trường, chính quyền trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và người dân nhận biết được những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; nguy cơ, tác hại của ma túy, đặc biệt là loại ma túy tổng hợp “nước vui” mới xuất hiện.



Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Quang Hiệu (TTXVN/Vietnam+)