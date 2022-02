Nợ tín dụng đen, gã trai giả mua xăng để cướp giật tài sản

Đạt khai nhận bị thiếu nợ tín dụng đen quá nhiều do đánh bạc thua, nên y nảy sinh ý định đi trộm cắp và cướp giật sản, bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài.





Ngày 13-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Đạt (19 tuổi; ngụ xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao) về tội cướp giật tài sản.





Đối tượng Cao Văn Đạt.



Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận bị thiếu nợ tín dụng đen quá nhiều do đánh bạc thua, nên y nảy sinh ý định đi trộm cắp và cướp giật sản, bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Qua theo dõi, thấy chị Nguyễn Thị Hoài (ở cùng xóm) đeo sợi dây chuyền và thường bán tạp hóa vào đêm khuya nên Đạt quyết định cướp giật sợi dây chuyền của người này.



Khoảng 2 giờ ngày 23-1, Đạt điều khiển xe máy đến tiệm tạp hóa của chị Hoài. Tại đây, Đạt kêu chị Hoài bán cho nhiều món hàng, trong đó có cả xăng nhưng chị Hoài không mở cửa mà chỉ đưa qua song sắt, từ đó không có cơ hội cho Đạt ra tay.



Sau khi đổ chai xăng đầu tiên xong, Đạt tiếp tục kêu mua chai xăng thứ 2 và một thẻ cào điện thoại. Lúc này, chị Hoài sợ Đạt mua xong không trả tiền nên liền mở cửa ra đứng chờ lấy tiền.



Biết cơ hội đã đến, Đạt liền nhanh tay giật đứt sợ dây chuyền có trọng lượng 2,3 chỉ vàng của chị Hoài rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị chị Hoài nắm áo kéo lại. Lúc này, chồng chị Hoài kịp thời chạy đến khống chế, bắt giữ hoài giao công an xử lý.

Theo VĂN VŨ (NLĐO)