Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng chuyên đập kính xe ô tô trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 29-1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an huyện Chư Păh đã di lý đối tượng Nguyễn Chiến (SN 1975, trú tại tổ 10, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) từ TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) về Gia Lai. Đây là 1 trong 2 đối tượng gây ra ít nhất 28 vụ trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản từ cuối tháng 10-2021 đến nay.





Thời gian gần Tết Nguyên đán 2022, một số người dân tại địa bàn TP. Pleiku, các huyện Chư Păh, Đak Đoa để xe ô tô trên đường thường bị kẻ gian đập kính, trộm cắp tài sản trong xe. Cũng vào thời điểm này xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản ở các đoạn đường vắng vào ban đêm. Kẻ gian còn lợi dụng đêm tối hoặc lúc các cơ sở kinh doanh, nhà dân không có người trông coi để lẻn vào lấy điện thoại đi động, tiền và các tài sản có giá trị khác.

Các đối tượng: Nguyễn Chiến (bìa trái), Trần Đăng Ánh. Ảnh Công an cung cấp



Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã phối hợp Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, đồng thời tích cực điều tra, truy xét thủ phạm. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Chiến, Trần Đăng Ánh (còn gọi là Tý Rỗ, SN 1987, trú tại tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) có nhiều biểu hiện đáng ngờ nên tổ chức theo dõi, mật phục.



Đến đêm 21-1, thực hiện kế hoạch tuần tra, mật phục dọc tuyến quốc lộ 14, lực lượng Công an xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) đã vây bắt Ánh khi đối tượng vừa trộm cắp 4 chiếc điện thoại di động tại một nhà dân ở tổ 1 (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh). Tại cơ quan Công an, Ánh khai nhận đã cùng Nguyễn Chiến thực hiện 22 vụ trộm, cướp, cướp giật tài sản, trong đó tại TP. Pleiku 8 vụ, huyện Đak Đoa 8 vụ, huyện Chư Păh 6 vụ. Tuy nhiên, Chiến đã bỏ trốn khỏi địa bàn.



Với quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương truy tìm tung tích của đối tượng Chiến. Sau gần 1 tuần truy xét, phát hiện Chiến đang có mặt ở khu vực giáp ranh giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, tổ công tác nhanh chóng lên đường. Ngày 28-1, tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) và Công an TP. Thủ Đức bắt giữ Chiến khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. Thủ Đức. Qua đấu tranh, khai thác, Chiến khai nhận, ngoài 22 vụ trộm Ánh đã khai, cả 2 còn thực hiện thêm 5 vụ tại TP. Pleiku và 1 vụ tại huyện Đak Đoa.



Hiện đối tượng Chiến đã được bàn giao cho Công an huyện Chư Păh tiếp tục điều tra, xử lý.



THÚY TRINH