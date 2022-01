Người phụ nữ mù phải trả giá vì chiếm đoạt tiền của vợ nhân tình

Chiếm đoạt tài sản của vợ người tình, Đoàn Thị Dáng phải trả giá bằng 10 năm tù.



Bị cáo Dáng tại tòa.



Ngày 4/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đoàn Thị Dáng (SN 1974, quê Yên Mô, Ninh Bình) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Lê Thị Chiên (SN 1973, ở Đông Anh, Hà Nội). Chị Chiên là vợ của anh Ngô Xuân Bền – nhân tình của Dáng.



Theo cáo trạng, năm 2010, bà Dáng quen biết với anh Ngô Xuân Bền, sau đó hai người có quan hệ tình cảm với nhau. 1 năm sau, Dáng quen chị Lê Thị Chiên. Khi quen, Dáng biết chị Chiên là vợ anh Bền nên giới thiệu mình tên Hằng.



Trong khi đó, chị Chiên không biết Dáng là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng chị. Thế nên, khi chồng gửi đơn ly hôn ra TAND huyện Đông Anh (Hà Nội), chị Chiên đã tâm sự với Dáng. Lúc này, Dáng nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của chị Chiên.



Tài liệu điều tra thể hiện, Dáng nói dối chị Chiên mình có cháu tên Hoài là cán bộ TAND huyện Đông Anh, có thể giúp chị Chiên được chia nhiều tài sản hơn chồng khi ly hôn. Tin tưởng, chị Chiên nhờ Dáng bảo Hoài giúp đỡ mình.



Lúc này, Dáng giả danh Hoài, sử dụng điện thoại nhắn tin cho chị Chiên, yêu cầu chuyển tiền để lo thủ tục ly hôn. Nhận được tin nhắn, chị Chiên hỏi lại Dáng để xác nhận có phải Hoài không, Dáng đều nói đúng.



Ngoài ra, Dáng còn bảo một người cháu tên Hoài đến viếng đám ma bố chồng của chị Chiên giúp mình. Mục đích của Dáng để chị Chiên tin Hoài là người Dáng nhờ giải quyết việc ly hôn hộ. Tin tưởng, chị Chiên đã chuyển cho Dáng tổng số 150 triệu đồng.



Sau khi nhận được tiền, để tạo niềm tin cho chị Chiên, tháng 12/2013, Dáng còn giả danh Hoài nhắn tin: “Tòa án yêu cầu người phụ nữ quan hệ bất chính với anh Bền phải bồi thường cho chị Chiên 100 triệu đồng” để chị Chiên an lòng.



Ngoài ra, Dáng còn nhờ người làm giả giấy mời của TAND huyện Đông Anh để gửi chị Chiên với nội dung hẹn đến tòa án nhận tiền bồi thường 35 tỷ đồng. Đến ngày hẹn, Dáng lại giả danh là Hoài nhắn tin bảo không phải qua tòa vì phải chờ tòa án có giấy nhường tài sản gửi về chính quyền địa phương.



Khi chị Chiên thắc mắc về việc giải quyết thủ tục lâu thì trong tháng 6/2014, Dáng đã trả lại cho chị Chiên 100 triệu đồng với lý do: “Đây là tiền người phụ nữ có quan hệ bất chính với anh Bền bồi thường tuổi thanh xuân cho chị”.



Sau nhiều lần thấy kết quả giải quyết không như Dáng cam kết, chị Chiên đã đến TAND huyện Đông Anh để gặp Hoài. Tại đây chị Chiên gặp người tên Hoài – cán bộ TAND huyện Đông Anh nhưng không phải người chị Chiên từng gặp như giới thiệu của Dáng. Lúc này Dáng mới thừa nhận đã lừa đảo chị Chiên.



Cùng thời gian trên, Dáng còn nói dối quen biết Tuấn – cán bộ địa chính, có thể mua cho chị Chiên đất thuộc dự án đấu thầu mà không cần chị Chiên phải tham gia đấu thầu. Bên cạnh đó, Dáng còn nói dối Tuấn có thể giúp chị Chiên làm sổ đỏ cho 2 thửa đất của chị Chiên. Tin tưởng, chị Chiên đã đưa tiền cho Dáng nhờ giúp đỡ.



Cơ quan chức năng xác định Dáng đã thực hiện 3 vụ chiếm đoạt tiền của chị Chiên tổng số 680 triệu đồng.



Quá trình điều tra vụ án, 2 mắt của Dáng có biểu hiện không nhìn thấy gì nên ngày 16/7/2020, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đông Anh đã cho Dáng đi khám bệnh tại bệnh viện. Kết quả xác định 2 mắt của Dáng mù, không có khả năng khôi phục.



Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dáng 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cộng với bản án 30 tháng tù khác, Dáng phải chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 12 năm 6 tháng tù.



Theo Hồng Mây (PLVN)