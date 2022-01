An Khê kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động tội phạm dự báo sẽ gia tăng và diễn biến phức tạp. Do đó, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp và mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) để người dân đón Tết đầm ấm, an toàn.

Chủ động phòng ngừa

Phường An Phú có 11 tổ dân phố với dân số hơn 16.000 người. Trên địa bàn phường có hơn 50 nhà trọ, nhà nghỉ, 2 khách sạn, 12 quán karaoke và 2 điểm massage. Đây là những cơ sở dễ phát sinh các loại tội phạm. Đặc biệt, chợ An Khê đứng chân trên địa bàn phường là trung tâm thương mại, đầu mối buôn bán nên các đối tượng tội phạm tập trung nhiều về đây. Căn cứ tình hình thực tế, Công an phường phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố thực hiện kế hoạch của Công an thị xã về tăng cường đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022. Trung tá Lại Trọng Toàn-Phó Trưởng Công an phường An Phú-cho biết: “Công an phường chủ động phối hợp với lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố tuần tra ban đêm, kiểm soát tình hình tại các khu vực trọng điểm phức tạp về ANTT; tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, vi phạm trật tự đô thị. Ngoài ra, phường chú trọng nâng cao hiệu quả tổ tự quản, tổ hòa giải để kịp thời phát hiện và tổ chức hòa giải các xung đột, mâu thuẫn trong cộng đồng, không để phát sinh tội phạm, điểm nóng phức tạp về ANTT”.

Công an thị xã An Khê mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Ngọc Minh

Trong khi đó, phường Tây Sơn là nơi tập trung nhiều điểm vui chơi, giải trí công cộng nên công tác đảm bảo ANTT dịp Tết cũng được lực lượng Công an tập trung triển khai. Thiếu tá Lê Minh Hùng-Trưởng Công an phường-cho hay: Song song với công tác tuyên truyền, đơn vị chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, tổ dân phố thực hiện tốt công tác phòng-chống tội phạm trong dịp cuối năm. Bên cạnh đó, Công an phường xây dựng phương án phối hợp bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện văn hóa diễn ra trên địa bàn.

“Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2022, từ ngày 15-12-2021 đến nay, Công an phường đã bắt quả tang 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, phát hiện 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 7 đối tượng đánh bạc, gọi hỏi răn đe 40 đối tượng, cho 32 đối tượng cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo; kiểm tra cư trú 33 lượt; kiểm tra hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy đối với 242 nhà ở kết hợp kinh doanh”-Thiếu tá Hùng chia sẻ.

Kiên quyết trấn áp tội phạm

Cùng với các địa phương, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê) tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh. Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết cổ truyền, Đội tổ chức tuần tra đêm liên tục trên địa bàn, nhất là những nơi vui chơi, giải trí công cộng để người dân vui xuân, đón Tết bình yên, an toàn.

Công an phường Tây Sơn (thị xã An Khê) nhắc nhở người dân buôn bán đảm bảo an ninh trật tự tại chợ hoa Tết. Ảnh: Ngọc Minh

Theo thống kê, từ ngày 15-12-2021 đến 15-1-2022, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã phát hiện 415 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 1 xe ô tô, 19 mô tô, 123 giấy tờ, xử phạt 349 trường hợp với tổng số tiền hơn 122 triệu đồng; phạt cảnh cáo 1 trường hợp, tước 8 giấy phép lái xe… Lực lượng Công an thị xã cũng đã phát hiện 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 7 vụ với 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Công an thị xã phát hiện 3 vụ kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; 1 vụ kinh doanh hàng nhập lậu, 2 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thượng tá Lê Tiến Hùng-Phó Trưởng Công an thị xã An Khê-cho hay: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán 2022, từ ngày 15-12-2021 đến 15-2-2022, Công an thị xã tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, tạo khí thế tấn công mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về ANTT và tệ nạn xã hội. Trong đó, tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng hoạt động bảo kê, cưỡng đoạt, đòi nợ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và các loại tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, nhất là những vụ án nghiêm trọng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, đảm bảo an toàn cháy nổ, giảm thiểu tai nạn giao thông.