Ia Grai: Mạnh tay trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản

(GLO)- Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện Ia Grai gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện này đã khẩn trương triển khai các biện pháp vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, vừa trấn áp quyết liệt các đối tượng phạm tội.

Là địa bàn giáp ranh và có nhiều tuyến đường nối liền với TP. Pleiku, những ngày này, huyện Ia Grai đang căng mình ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Tại các chốt chặn ở khu vực giáp ranh, Công an huyện Ia Grai chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn kiểm soát chặt người và phương tiện qua lại giữa 2 địa phương. Cùng với đó, công tác tấn công trấn áp tội phạm cũng được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững niềm tin cho người dân để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Hà-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy cho hay: Thời gian qua, trên địa bàn gia tăng tình trạng trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, đối tượng gây án ở độ tuổi vị thành niên, 1 nhóm đối tượng ở độ tuổi thiếu niên nhưng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp. Ngày 30-8 vừa qua, Công an huyện đã bắt đối tượng H.T.L. (SN 2006, trú tại xã Ia Bă, huyện Ia Grai) và Đ.K. (SN 2006, trú tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh). Đây là các đối tượng nghiện game, sống lêu lổng, không được sự quan tâm và quản lý của cha mẹ, tụ tập thuê phòng trọ để ở.

Thiếu tá Hà thông tin: “Riêng L. đã nhiều lần bị cơ quan Công an xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng vẫn thực hiện nhiều vụ trộm cắp để có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân”. Cụ thể, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 19-8, các đối tượng đột nhập vào 2 nhà dân tại xã Ia Sao (huyện Ia Grai) lấy trộm 3 chiếc xe máy. Qua công tác rà soát và tuần tra, lực lượng Cảnh sát Hình sự cùng Công an các xã Ia Sao, Ia Yok, Ia Bă phát hiện L, K. cùng 2 chiếc xe tang vật, đồng thời truy bắt đối tượng còn lại.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Gia Bảo tại cơ quan Công an. Ảnh: Thu Thảo

Cũng trong thời gian này, các đối tượng tội phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để hoạt động trộm cắp. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 30-8, anh N.T.T-chủ nhà hàng tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy tiền mặt cùng tài sản trị giá khoảng 150 triệu đồng. Các đối tượng nhắm vào thời gian nhà hàng đóng cửa, không có người trông coi để thực hiện hành vi trộm cắp. Với quyết tâm phá án trong thời gian ngắn nhất, Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy tìm đối tượng. Đến sáng 31-8, đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 2004, trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) và Nguyễn Gia Bảo (SN 2004, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) đã bị bắt giữ. Sau khi gây án, Đức và Bảo đã men theo đường ruộng để trốn về TP. Pleiku gây khó khăn cho quá trình truy bắt. Tại cơ quan Công an, Đức và Bảo khai nhận đã cùng đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1993, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) gây ra vụ trộm liều lĩnh này. Hiện cơ quan Công an đang vận động Quang ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Với tinh thần chủ động tấn công trấn áp tội phạm, chỉ trong 2 ngày 30 và 31-8, Công an huyện Ia Grai đã triệt phá 4 vụ trộm cắp tài sản với 6 đối tượng. Trung tá Phạm Chính Nghĩa-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai-cho biết: Hầu hết đối tượng trộm cắp còn khá trẻ. Do không được sự quan tâm quản lý chặt chẽ của gia đình nên các đối tượng dễ bị lôi kéo vào con đường nghiện game, ma túy… sau đó phạm tội để có tiền tiêu xài. Bởi vậy, để ngăn chặn loại tội phạm này thì cần có sự vào cuộc từ phía phụ huynh cũng như chính quyền địa phương.

“Do thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều người lơi lỏng, chủ quan trong việc bảo quản tài sản. Đặc biệt, nhiều người có tài sản tại huyện Ia Grai nhưng đang mắc kẹt ở TP. Pleiku vì thực hiện Chỉ thị 16. Do đó, người dân cần có biện pháp quản lý tài sản, nhất là những nơi vắng vẻ, khu vực nương rẫy… Lực lượng Công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, rà soát các khu vực trọng điểm để kịp thời ngăn chặn, phát hiện các hành vi phạm tội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó để ngăn chặn tội phạm, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai nhấn mạnh.