Krông Pa quyết liệt trấn áp tội phạm cướp, cướp giật tài sản

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) liên tiếp xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản khiến người dân bất an. Trước tình hình đó, Công an huyện đã quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm để giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Hơn 2 tháng trôi qua, vợ chồng anh Kpă Hớn và chị Nay H’Chenh (buôn Ia Hly, xã Krông Năng) vẫn chưa hết bàng hoàng vì suýt chút nữa đã bị các đối tượng cướp giật số tiền lớn. Không có nhiều vốn liếng, vợ chồng anh chỉ đủ mở một quầy tạp hóa nhỏ trong buôn. Khoảng 22 giờ, khi anh chị chuẩn bị đóng cửa hàng thì có 2 nam thanh niên dân tộc thiểu số đi xe máy trờ tới, 1 đối tượng giả vờ vào mua hàng. Khi chị H’Chenh lấy tiền trong chiếc túi xách để trả lại tiền dư thì đối tượng giật lấy chiếc túi bên trong có gần 9 triệu đồng rồi bỏ chạy. “Lúc đó, tôi đang ở trong nhà. Thấy vợ hô hoán, tôi liền chạy ra đuổi theo khoảng 30 m thì kéo lại được chiếc túi. Thấy tôi tiếp tục đuổi theo, bọn chúng vứt xe máy bỏ chạy”-anh Hớn kể lại.

Điều tra viên làm việc với đối tượng Ksor Hái. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Đại úy Bùi Văn Mạnh-Phó Trưởng Công an xã Krông Năng-cho hay: Khi nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an xã phối hợp cùng Đội Cảnh sát Điều tra (Công an huyện) tiến hành chốt chặn, rà soát nhằm truy bắt đối tượng gây án. Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Kpă Minh (SN 2003, trú tại xã Chư Gu). Đồng bọn của Minh đã bỏ trốn. Tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng Minh đã có “thành tích” bất hảo liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.



Theo thống kê, từ tháng 4-2021 đến nay, Công an huyện Krông Pa đã đấu tranh làm rõ 4 vụ cướp và cướp giật tài sản với 9 đối tượng. Các đối tượng đều là người dân tộc thiểu số và chưa đủ 18 tuổi. Không chỉ “trẻ hóa”, các đối tượng phạm tội còn rất liều lĩnh, manh động. Cuối tháng 6-2021, Công an huyện Krông Pa đã bắt giữ 2 đối tượng: Ksor Hái (SN 2005) và Kpă Ríu (SN 2006, cùng trú tại xã Chư Ngọc). Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng các đối tượng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật và trộm cắp tài sản. Trong các vụ việc, 2 đối tượng đều mang theo dao mục đích để hăm dọa nạn nhân, đồng thời sẵn sàng chống trả nếu bị truy bắt.

2 đối tượng Ksor Hái và Kpă Ríu cùng tang vật của vụ án. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Theo Thiếu tá Thái Quang Tâm-Phó Đội trưởng phụ trách Đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Krông Pa), tình trạng thiếu niên dân tộc thiểu số phạm tội là rất đáng lo ngại. Một bộ phận thanh-thiếu niên nghỉ học sớm, lười lao động nhưng lại sa đà vào ăn chơi, nhậu nhẹt, đặc biệt là nghiện game và không được gia đình quản lý giáo dục, nhận thức hành vi phạm tội đơn giản, không lường trước được hậu quả. Để có tiền tiêu xài, các đối tượng rủ rê thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.



Thiếu tá Tâm cho biết: “Để ngăn chặn tội phạm cướp, cướp giật tài sản, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Công an các xã, thị trấn rà soát, lên danh sách đối tượng có biểu hiện nghi vấn để tiến hành gọi hỏi, răn đe. Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động tố giác tội phạm ngay tại cơ sở. Cùng với đó, đơn vị cũng kiến nghị Ban Thường vụ Huyện Đoàn có biện pháp phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh-thiếu niên trên địa bàn trong thời gian tới”.

LÊ VĂN NGỌC