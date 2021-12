Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy trên biên giới

(GLO)- Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, Công an các huyện biên giới tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh triệt phá; chú trọng công tác tuyên truyền, phối hợp các lực lượng tuần tra địa bàn, phát hiện và xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Mặc dù chưa phát hiện tình trạng thẩm lậu ma túy từ Campuchia vào địa bàn tỉnh qua tuyến biên giới nhưng tội phạm ma túy tại các huyện Ia Grai, Chư Prông, Đức Cơ diễn biến khá phức tạp. Từ ngày 16-12-2020 đến 15-12-2021, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy 3 huyện đã khởi tố 18 vụ với 26 bị can về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng Công an tiếp nhận 2 vụ do Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 0,22 gram ketamine; 175,2 gram heroin; 175,8 gram ma túy đá; 1379 cây cần sa, 1 khẩu súng và các phương tiện, tang vật liên quan.

Trung tá Phạm Chính Nghĩa-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai-cho biết: “Tại huyện Ia Grai, đối tượng nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa và nhiều thành phần. Xuất hiện tình trạng thanh-thiếu niên ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng trái phép chất ma túy. Một số người nghiện có hành vi trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để có tiền sử dụng ma túy. Trước tình hình đó, Công an huyện đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh với các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố 8 vụ với 17 bị can, xử lý hành chính 4 vụ, 6 đối tượng”.

Với quyết tâm không để ma túy xâm nhập từ tuyến biên giới và ngăn chặn tệ nạn ma túy tại các thôn, làng, Công an huyện Ia Grai phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng nắm tình hình, thường xuyên tuần tra dọc tuyến biên giới, siết chặt quản lý địa bàn, đối tượng, phát động phong trào toàn dân phòng-chống tệ nạn và tội phạm ma túy. Cùng với đó, đơn vị điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 13-9-2021, tại khu vực làng Mít Kom 2 (xã Ia O, huyện Ia Grai), lực lượng Công an đã bắt quả tang Đỗ Văn Anh (SN 1991, trú tại làng Lân, xã Ia O) điều khiển xe máy BKS 29V5-304.83 tàng trữ 2 túi ma túy đá. Đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của Rơ Châm Thinh (SN 1996, trú tại làng Dút 1, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) và Rơ Châm Nhĩ (SN 2000, trú tại làng Nang, xã Ia Sao) cùng một số thanh niên khác mang vào rẫy sử dụng thì bị phát hiện. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ Thinh, Nhĩ và 2 đối tượng khác, thu giữ thêm 3 túi ma túy đá và một số tang vật liên quan. Tổng số ma túy đá thu giữ trong vụ việc trên khoảng 0,7 gram. Công an huyện đã khởi tố vụ án và 5 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan đến vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy bị Công an huyện Ia Grai bắt giữ ngày 13-9-2021. Ảnh: L.A

Tuyến biên giới huyện Chư Prông dài 42 km trải dài ở địa bàn 2 xã Ia Mơr và Ia Púch. Địa bàn huyện không hình thành các tụ điểm, đường dây ma túy lớn. Tuy nhiên, các đối tượng tàng trữ, mua bán ma túy nhỏ lẻ từ các địa bàn giáp ranh như TP. Pleiku, huyện Ea H’leo (tỉnh Đak Lak) về sử dụng và chia nhỏ ra bán cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lời. Thượng tá Siu Kiên-Phó Trưởng Công an huyện Chư Prông-thông tin: “Các đối tượng phần lớn là người nghiện ma túy. Để có tiền phục vụ cơn nghiện, các đối tượng mua bán ma túy để kiếm lời. Có đối tượng đã 2 lần chấp hành xong án phạt tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép ma túy nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện và phạm pháp”.

Đối tượng lần thứ 3 rơi vào vòng lao lý vì ma túy mà Thượng tá Siu Kiên nhắc đến là Nguyễn Quang Vững (SN 1968, trú tại thôn Tân Thanh, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Vào lúc 16 giờ ngày 26-6-2021, Đội Cảnh sát Kinh tế-Ma túy (Công an huyện Chư Prông) phối hợp với Công an xã Ia Piơr bắt quả tang đối tượng Vững đang tàng trữ trái phép hơn 1 gram heroin tại khu vực làng Săm (xã Ia Piơr). Ngồi trong nhà tạm giữ của Công an huyện, Nguyễn Quang Vững cúi đầu thốt ra những lời ăn năn muộn màng: “Vợ con tôi bỏ đi ngay khi tôi chấp hành án lần đầu. Mãn hạn tù, tôi về thấy nhà cửa trống vắng. Không còn người thân xung quanh, tôi chán nản, bạn bè rủ rê lại tái nghiện. Tôi giờ đầu đã hai thứ tóc, lẽ ra được quây quần bên con cháu, nhưng chỉ vì một lần sa vào ma túy thôi mà cứ trượt dài mãi”.

Vòng luẩn quẩn như trường hợp đối tượng Vững không hiếm gặp trong số các đối tượng nghiện. Tại huyện Đức Cơ, năm 2021, tội phạm ma túy cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy. Phần lớn là sử dụng ma túy tổng hợp. Một số đối tượng có tiền án, tiền sự, đang trong độ tuổi lao động, không có việc làm ổn định. Để ngăn chặn tình trạng này, trong năm, Công an huyện tổ chức tuyên truyền về tác hại và các quy định của pháp luật liên quan đến ma túy với 2.750 lượt người tham gia. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện tăng cường tuyên truyền qua loa, đài, mạng xã hội với hơn 20.000 lượt người tiếp cận. Cùng với đó, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra, khởi tố các đối tượng liên quan đến ma túy. Mới đây, đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng, biểu dương trong vụ phá chuyên án mua bán ma túy liên tỉnh với khối lượng ma túy “khủng” gồm 323 gram heroin và ma túy đá.