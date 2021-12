Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Những tháng cuối năm 2021, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng quyết liệt đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này, góp phần bảo đảm an ninh trật tự.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy vẫn gia tăng hoạt động. Các đối tượng dùng mọi phương thức, thủ đoạn khác nhau như gửi ma túy trong xe tải chở hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, TP. Hồ Chí Minh để đưa về Gia Lai, sau đó chia nhỏ và lợi dụng các shipper giao ma túy cho con nghiện. Trong khi đó, việc đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời điểm dịch gặp rất nhiều khó khăn bởi lực lượng chức năng phải tham gia cả công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án phòng ngừa phù hợp với tình hình dịch bệnh, đấu tranh ngăn chặn nguồn ma túy từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn về ma túy; tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng-chống ma túy.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đã bám sát địa bàn, tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt đối tượng, tập trung đấu tranh triệt phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy; đồng thời, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Hải quan trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy. Chỉ tính từ ngày 1-9 đến nay, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 32 vụ/42 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm: 11 gói heroin, 79 gói ma túy tổng hợp, 60 viên thuốc lắc, 4 gói cần sa... Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố, mở rộng điều tra 30 vụ/40 đối tượng phạm tội.

Đối tượng Phan Văn Minh bị bắt cùng số ma túy trên xe ô tô BKS 61C-293.83 (ảnh Công an TP. Pleiku cung cấp).

Điển hình như vụ bắt đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy vào khoảng 20 giờ ngày 12-9 tại tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku. Thời điểm đó, Công an TP. Pleiku kiểm tra xe ô tô BKS 61C-293.83 do đối tượng Nguyễn Văn Vinh (SN 1969, trú tại tổ 4, phường Chi Lăng) điều khiển chở theo đối tượng Phan Văn Minh (SN 1972, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) thì phát hiện trên xe có 1 túi heroin với trọng lượng hơn 68,5 gram. Qua đấu tranh, Minh khai nhận mua số ma túy này từ tỉnh Nghệ An với giá 60 triệu đồng gửi xe tải đưa về TP. Pleiku để sử dụng.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 24-11, Công an huyện Đức Cơ đã bắt giữ đối tượng Lê Đình Ly (SN 1984, trú tại tỉnh Kon Tum; tạm trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét trên xe ô tô BKS 82A-011.71 của đối tượng này, lực lượng Công an thu giữ 2 gói heroin. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Ly, lực lượng Công an thu giữ thêm 8 gói heroin và ma túy đá. Đối tượng khai nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ tỉnh Kon Tum về huyện Đức Cơ để bán. Qua giám định, tổng trọng lượng ma túy thu giữ trên xe ô tô và nơi ở của Ly là 323 gram, trong đó có 173 gram heroin và 150 gram ma túy đá. Đây là vụ án có số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh việc đấu tranh với tội phạm mua bán ma túy, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, từ ngày 1-9 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 46 vụ/145 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Để tiếp tục đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an toàn tỉnh tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ma túy; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, tập trung vào địa bàn trọng điểm, đối tượng có nguy cơ cao phạm tội; phối hợp gia đình, cộng đồng quản lý chặt chẽ người nghiện, người sau cai nghiện và đối tượng liên quan ma túy. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, không để hình thành điểm, tụ điểm, đường dây phức tạp về ma túy; tập trung kéo giảm địa bàn liên quan ma túy.