Phòng An ninh Điều tra phát huy truyền thống vẻ vang

(GLO)- Trong suốt 70 năm qua (31/12/1951-31/12/2021), các thế hệ cán bộ, điều tra viên của Phòng An ninh Điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Gia Lai luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với công cuộc đổi mới và hội nhập sâu rộng của đất nước, tỉnh Gia Lai đã có những bước phát triển mạnh mẽ về nhiều mặt. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh cũng nổi lên những vấn đề phức tạp trở thành nhân tố ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Với nhiệm vụ tổ chức công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và tội phạm khác theo quy định, Phòng ANĐT đã tích cực tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ công tác đảm bảo các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Điển hình là trong 2 cuộc biểu tình, bạo loạn năm 2001 và 2004, các thế lực thù địch thực hiện chiêu bài gây bất ổn chính trị, làm thiệt hại về kinh tế, đồng thời tạo cớ can thiệp bằng cách hậu thuẫn đưa các đối tượng cầm đầu ra nước ngoài để tiếp tục hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta, âm mưu thành lập cái gọi là “Nhà nước riêng của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên”. Để ngăn chặn hoạt động trên, từ năm 2001 đến 2010, Phòng ANĐT phối hợp với các lực lượng lập nhiều chuyên án đấu tranh, tiến hành bắt giữ trên 1.000 đối tượng, khởi tố điều tra 42 vụ, 147 bị can về các tội: tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, xuất cảnh trái phép, trong đó có cả các đối tượng là người của địa phương khác, người nước ngoài trong các đường dây tổ chức trốn. Đồng thời, tiếp nhận, giúp đỡ hơn 570 người quay về đoàn tụ với gia đình, buôn làng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành trao Huân chương Chiến công hạng ba cho Phòng An ninh Điều tra. Ảnh: H.T

Tính từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã thụ lý điều tra 76 vụ, 149 bị can, trong đó, kết luận điều tra, đề nghị truy tố 60 vụ, 129 bị can. Ngoài điều tra các vụ án thụ lý, đơn vị còn thực hiện gần 166 ủy thác điều tra và 268 yêu cầu xác minh hỗ trợ của cơ quan ANĐT Công an các tỉnh, thành phố; 100% vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền của Cơ quan ANĐT và các vụ án được Bộ trưởng Bộ Công an phân công điều tra đều được đơn vị thụ lý điều tra theo đúng quy định.

Đơn vị đã phối hợp, đấu tranh phá rã nhiều khung ngầm hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” âm mưu chống phá chính quyền nhân dân, kích động người dân gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc; bắt, khởi tố hàng chục đối tượng cầm đầu liên quan. Trong đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, lực lượng ANĐT đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng, kiên trì bám địa bàn, từng bước đấu tranh, ngăn chặn. Kết quả, lực lượng Công an đã làm rõ toàn bộ tổ chức FULRO lợi dụng tà đạo “Hà Mòn” ở 3 tỉnh Tây Nguyên âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cơ quan ANĐT cũng đã chủ động điều tra làm rõ nhiều đối tượng cực đoan, có quan điểm tiêu cực chống đối Đảng và Nhà nước để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bên cạnh đó, Phòng ANĐT đã thụ lý điều tra nhiều vụ án khác như: tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ, vũ khí quân dụng; tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Đặc biệt, năm 2017, Cơ quan ANĐT phối hợp điều tra triệt xóa đường dây làm giả văn bằng, chứng chỉ lớn nhất từ trước đến nay. Vụ án này liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh và ở 58 tỉnh, thành phố trong cả nước. Việc điều tra làm rõ vụ án đã thể hiện được tinh thần vào cuộc quyết liệt của tập thể đơn vị; sự mưu trí, sắc bén trong điều tra phá án của mỗi cán bộ, điều tra viên.

Trong năm 2021, đơn vị đã triệt phá 2 đường dây đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia và 1 đường dây đưa người Trung Quốc vào Việt Nam rồi đưa đi Campuchia. Qua đó, khởi tố 4 vụ án, 12 bị can về các tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất-nhập cảnh trái phép và trốn đi nước ngoài, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương và phòng ngừa lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2016 đến nay, Phòng ANĐT có hàng chục lượt tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng; tập thể đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba. Kết thúc phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” hàng năm, Phòng ANĐT 2 lần được tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 2 lần được Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng cờ và 1 lần được UBND tỉnh tặng cờ; năm 2021, được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Công an tỉnh xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan