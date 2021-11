Gia Lai quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông dịp cuối năm

(GLO)- Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) toàn tỉnh tích cực triển khai các biện pháp công tác nhằm phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Mục tiêu là đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), kéo giảm tai nạn giao thông trong thời điểm cuối năm.





Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT toàn tỉnh tập trung tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về TTATGT theo các chuyên đề: xử lý xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; xe khách chở quá số người quy định; người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ cho phép… Đặc biệt, trước tình trạng trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến mô tô, xe gắn máy, ngày 25-10, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ và phòng-chống đua xe trái phép.

Cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh) lập biên bản xử phạt người vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Nguyễn Hữu



Trong hơn 1 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã kiểm tra hơn 2.000 lượt người điều khiển mô tô, xe gắn máy, qua đó phát hiện xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm phổ biến như: xe không lắp gương chiếu hậu, độ chế đèn, ống pô, chạy quá tốc độ cho phép, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến phương tiện... Điển hình như ngày 17-11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) lập chốt tại đoạn quốc lộ 14 qua huyện Chư Sê và sử dụng các phương tiện chuyên dụng kiểm tra hơn 120 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy thì phát hiện đến 32 trường hợp vi phạm.



Để triển khai hiệu quả đợt cao điểm, Công an các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành chức năng cùng vào cuộc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lực lượng CSGT rà soát, xác định địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATGT liên quan đến người điều khiển mô tô, xe gắn máy để triển khai kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện và thời gian tuần tra, kiểm soát phù hợp.



Thượng tá Ksor Định-Phó Trưởng Công an huyện Mang Yang-cho biết: Đội CSGT Công an huyện thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường liên xã, đặc biệt là vào ban đêm. Qua hơn 1 tháng ra quân, đơn vị đã lập biên bản xử phạt và nhắc nhở hơn 100 trường hợp vi phạm; phát hiện, xử phạt hành chính 15 đối tượng thanh-thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên đường; yêu cầu 31 trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ ký cam kết không tái phạm.



Qua phân tích các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua cho thấy, người điều khiển phương tiện gây tai nạn hầu hết là thanh-thiếu niên uống rượu, bia, chở quá số người, phóng nhanh, vượt ẩu. Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng CSGT đang tích cực phối hợp với Công an các địa phương gọi hỏi răn đe những trường hợp thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ và yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Trung tá Siu Wít-Phó Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Chư Pưh) chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Công an huyện phối hợp với Công an các xã gọi hỏi, yêu cầu 92 lượt thanh-thiếu niên thường xuyên có hành vi điều khiển mô tô chạy lạng lách trên tuyến quốc lộ ký cam kết không tái phạm. Chúng tôi cũng đã yêu cầu gia đình quản lý con em mình; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, trưởng thôn trong công tác tuyên truyền để ngăn chặn tình trạng vi phạm, hạn chế xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc”.



Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho hay: “Để đảm bảo TTATGT trên địa bàn trong thời gian tới, đặc biệt là dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2022, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông. Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuần tra, xử lý theo từng chuyên đề thì lực lượng CSGT và Công an các địa phương phải tổ chức rà soát, đánh giá, xác định cụ thể những tuyến, địa bàn phức tạp về TTATGT, thường xảy ra tai nạn giao thông để có phương án huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; rà soát xác định những điểm bất hợp lý trên các tuyến giao thông để kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp khắc phục; huy động lực lượng Công an xã, tổ tự quản an toàn giao thông cấp xã tham gia đảm bảo TTATGT, tập trung vào thời gian cao điểm. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT chú trọng phối hợp với các lực lượng khác để đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến giao thông, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm nhằm góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với công tác tuần tra, xử lý của lực lượng CSGT thì mỗi người khi tham gia giao thông cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội”.



NGUYỄN HỮU