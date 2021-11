559 người chết vì tai nạn giao thông trên cả nước trong tháng 11

Số vụ tai nạn giao thông trên cả nước trong tháng 11/2021 giảm 18% so với tháng cùng kỳ năm 2020; số người chết giảm 11%, và số người bị thương giảm gần 22%.



Gia Lai: Quyết liệt kéo giảm sâu tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí





Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 9, địa phận tỉnh Quảng Trị, hồi tháng 3/2021. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)



Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tháng 11 (tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11), trên toàn quốc đã xảy ra 1.178 vụ tai nạn giao thông, làm chết 559 người và làm bị thương 841 người.



So với tháng cùng kỳ năm 2020 giảm 260 vụ (giảm 18,08%), giảm 71 người chết (giảm 11,27%), giảm 231 người bị thương (giảm 21,55%).



Tuyến đường bộ xảy ra 1.169 vụ tai nạn giao thông, làm chết 555 người, bị thương 839 người; giảm 252 vụ (17,73%), giảm 66 người chết (10,63%), giảm 228 người bị thương (21,37%) so với cùng kỳ năm trước.



Tuyến đường sắt xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 2 người. Tuyến đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. Tuyến hàng hải trong tháng 11 không xảy ra tai nạn.



Tính chung trong 11 tháng qua (từ ngày 15/12/2020 đến 14/11/2021), toàn quốc xảy ra 10.137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.111 người, bị thương 7.059 người. So với 11 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 3.329 vụ (24,72%), số người chết giảm 1.104 người (17,76%), số người bị thương giảm 2.950 người (29,47%).



Trong số này, 10.020 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, làm 5.020 người chết và 7.043 người bị thương; giảm 3.283 vụ (24,68%), giảm 1.076 người chết (17,65%), giảm 2.935 người bị thương (29,41%) so với cùng kỳ năm 2020.



Tuyến đường sắt xảy ra 63 vụ, làm 49 người chết, 15 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 22 vụ (25,88%), giảm 14 người chết (22,22%), giảm 9 người bị thương (37,5%).



Tuyến đường thủy xảy ra 47 vụ, làm chết 33 người, làm bị thương 1 người, giảm 19 vụ (28,79%), giảm 13 người chết (28,26%), giảm 6 người bị thương (85,71%); hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết và mất tích 9 người, không có người bị thương, giảm 5 vụ (41,67%), giảm 1 người chết và mất tích (10%), số người bị thương không thay đổi so với 11 tháng năm 2020.

Theo Vân Linh (TTXVN/Vietnam+)