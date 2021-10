Gia Lai: Phát hiện xe "luồng xanh" vận chuyển 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu

(GLO)- Ngày 14-10, Đội Quản lý Thị trường số 4 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự đến Công an huyện Chư Pưh để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm là 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.





Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm đếm số thuốc lá nhập lậu. Ảnh: Vũ Thảo

Trước đó, vào lúc 22 giờ ngày 13-10, Đội Quản lý Thị trường số 4 phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh tiến hành khám xét xe ô tô BKS 82C-054.85 kéo theo rơ mooc BKS 82C-002.38 có gắn mã QR Code, giấy nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “luồng xanh” do ông Vũ Đình Tú (thường trú tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang dừng đỗ tại thôn 6 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh).



Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện bên trong thùng xe có chứa 2.000 bao thuốc lá điếu hiệu 555 (loại 20 điếu/bao) xuất xứ nước ngoài. Toàn bộ số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu theo quy định; ông Tú không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.



Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Đội Quản lý Thị trường số 4 đã hoàn chỉnh và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật, phương tiện đến Công an huyện Chư Pưh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.



VŨ THẢO