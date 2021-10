Bộ Công an bắt giữ Nhâm Hoàng Khang về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Sau thời gian điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ Nhâm Hoàng Khang về hành vi xâm nhập dữ liệu mạng máy tính rồi tống tiền hàng trăm triệu đồng.



Ngày 4-10, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam với Nhâm Hoàng Khang (SN 1987, ngụ quận Tân Bình, TP HCM) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".



Trước đó, công an nhận đơn tố cáo về việc Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến các đường dây cờ bạc rồi tống tiền hàng trăm triệu đồng.





Nhâm Hoàng Khang bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản



Cục C02 phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Qua theo dõi, công an đã bắt giữ Khang ở TP Cần Thơ.



Trước đó, ngày 28-6, Cục C02 đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang đúng 8 giờ 30 ngày 1-7 có mặt tại đơn vị ở đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM để làm việc liên quan đến vụ việc mà cục Cảnh C02 đang thụ lý, điều tra.



Được biết, Nhâm Hoàng Khang là một coder - lập trình viên đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận khá nhiều. Khang đã kết hôn, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, được cư dân mạng gọi bằng cái tên "Cậu IT".

