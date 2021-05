Vụ đột kích ổ xóc đĩa ở Pleiku: Khởi tố và tạm giam 14 đối tượng

(GLO)- Sáng 25-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 14 đối tượng liên quan đến vụ đột kích ổ xóc đĩa tại nhà hàng Bọ Cạp Nước (địa chỉ 280 Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku).

14 đối tượng đã bị khởi tố về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: Văn Ngọc

Trong số này, có 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Đặng Thế Hưng (tên thường gọi Xí Mập, SN 1976, trú tại phường Ia Kring), Đào Vũ Anh Khoa (SN 1986, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak), Nguyễn Hùng (SN 1978, trú tại xã Hnol, huyện Đak Đoa), Lương Ngọc Tuấn (SN 1981, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Lê Công Nhâm (SN 1982, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Đặng Thái Châu (SN 1969, trú tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa). 8 đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Bước đầu xác định, Hưng là đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc dưới hình thức xóc đĩa cá cược thắng thua bằng tiền. Nhóm đối tượng thường chọn các địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại ở khu vực xã Diên Phú, xã Chư Á và phường Ia Kring (TP. Pleiku) để tập trung cho các con bạc từ nhiều địa phương đến “sát phạt” nhằm thu lợi bất chính.

Sau khi bị lực lượng Công an truy đuổi vào ngày 23-4-2021, trong ngày 8 và 9-5, các đối tượng đã chuyển đến đánh bạc tại nhà hàng Bọ Cạp Nước vì đây là địa điểm đang bị tranh chấp, không có người ra vào.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9-5, khi các đối tượng đang say sưa đánh bạc thì bị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) và Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang, thu giữ số tiền hơn 137 triệu đồng.

VĂN NGỌC